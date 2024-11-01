El manual alemán para silenciar la disidencia (inglés)  

Alemania está tomando medidas drásticas contra el activismo pro-palestino, y otros gobiernos europeos lo observan con atención. En este vídeo, te mostramos las crecientes medidas que está tomando Alemania para silenciar la disidencia: desde la brutalidad policial en las calles de Berlín hasta prohibiciones, cancelaciones e incluso sanciones de la UE contra activistas y periodistas. A través de tres impactantes historias revelamos cómo funciona la represión en Alemania y cómo este modelo de control se está extendiendo por toda Europa.