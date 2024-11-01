edición general
El manual alemán para silenciar la disidencia (inglés)

El manual alemán para silenciar la disidencia (inglés)  

Alemania está tomando medidas drásticas contra el activismo pro-palestino, y otros gobiernos europeos lo observan con atención. En este vídeo, te mostramos las crecientes medidas que está tomando Alemania para silenciar la disidencia: desde la brutalidad policial en las calles de Berlín hasta prohibiciones, cancelaciones e incluso sanciones de la UE contra activistas y periodistas. A través de tres impactantes historias revelamos cómo funciona la represión en Alemania y cómo este modelo de control se está extendiendo por toda Europa.

etiquetas: disidencia , censura , represión , alemania , diem 25
yopasabaporaqui #1 yopasabaporaqui
Vaya, resulta que sólo teníamos democracia y libertad de expresión mientras no lleváramos la contraria.
#2 Alcalino
libertad para decir lo que quieras, siempre y cuando yo esté de acuerdo con lo que vas a decir, porque sino estos señores con porra te lo van a aclarar.

¡Anda! ¡Como en China!
Asimismov #3 Asimismov
Siempre podremos manifestarnos en la calle cuando haya una vuelta ciclista, un festival de canciones, o en los parques y jardines.
