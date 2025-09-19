Manolín, el ajedrecista más longevo del mundo, tiene casi 104 años, vive en Madrid y sigue dando jaque mate

Él es Manuel Álvarez Escudero, el ajedrecista federado y activo de mayor edad del mundo. El mes que viene, el 12 de octubre, este madrileño cumplirá 104 años. Manuel compite todos los años en este torneo de la capital, el XXVIII Open Internacional de Ajedrez Moratalaz, una competición abierta a jugadores de todo el mundo y reconocida por la federación internacional, la FIDE. Se le reconoce también internacionalmente como el jugador más longevo.