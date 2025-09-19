edición general
Manolín, el ajedrecista más longevo del mundo, tiene casi 104 años, vive en Madrid y sigue dando jaque mate

Él es Manuel Álvarez Escudero, el ajedrecista federado y activo de mayor edad del mundo. El mes que viene, el 12 de octubre, este madrileño cumplirá 104 años. Manuel compite todos los años en este torneo de la capital, el XXVIII Open Internacional de Ajedrez Moratalaz, una competición abierta a jugadores de todo el mundo y reconocida por la federación internacional, la FIDE. Se le reconoce también internacionalmente como el jugador más longevo.

104 años :-O , me vino esta imagen a la cabeza;

Siga ganando caballero .  media
#1 El séptimo sello, ayer mismo me la vi xD
Que este tipo aún no tenga una peli dice mucho de como tratamos nuestras figuras en este pais.
