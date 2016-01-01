edición general
La mano rusa que agita bulos contra la UE

La mano rusa que agita bulos contra la UE

Entre los primeros ejemplos de las campañas de injerencia de Putin está un bulo sobre una niña de 13 años que había sido supuestamente secuestrada y violada en Berlín por un grupo de sirios en plena crisis de refugiados en 2016. Era todo mentira. La UE empezó a detectar maniobras de desinformación e injerencias en una suerte de nueva guerra híbrida que buscaba condicionar a la opinión pública europea

HeilHynkel
Es la misma mierda de la ultraderecha con sus bulos. Es que son poco originales, aunque sabiendo el target, es trabajar pa ná.
2
#3 serperga
#2 muchos de los movimientos de ultraderecha están financiado por Putin ... nada sorprendente en esta noticia
3
HeilHynkel
#3

Claro, Putin se comió mis deberes ... y los que pagaron al partido nazi en el 33 era Putin, y los que financiaban a los evangelistas era Putin, y los del yunke era cosa de Putin ... y Abascal está a sueldo del oro de Moscú ... y Franco era admirador de Putin .... Y Reagan era admirador de Putin, junto con Fraga, Aznar, Pinochet, etc ...

Todos ellos a sueldo de Putin.
1
Find
#4 Menos tú, que lo haces gratis
2
HeilHynkel
#5

Los ideales políticos de Putin son los que más se parecen a VOX, así que vas por mal sitio.

No como los asslickers de USA que sí lo hacéis gratis.
0
Fartón_Valenciano
"Los gobiernos europeos vieron los primeros indicios en 2014, durante la anexión rusa de Crimea. En ese momento, el Kremlin se desentendió de los “hombrecillos verdes” que patrullaban sus calles vestidos como militares, pero sin identificar. También se desató una maquinaria de mentiras en julio de ese año cuando un misil derribó un vuelo de Malaysia Airlines que se estrelló en Ucrania. Ahora nadie duda de que Rusia estaba detrás en ambos casos"

Pues en menéame hay usuarios que dudan que Rusia este implicada en el derribo de ese avión...
1
carakola
Pocos ejemplos concretos con enlaces. Solo lo del avión. Estaría bien un artículo de la propaganda otaneja pro guerra, si no queda cojo cualquier análisis.
0
Benu
Difama que algo queda.
0

