La mano rusa que agita bulos contra la UE

Entre los primeros ejemplos de las campañas de injerencia de Putin está un bulo sobre una niña de 13 años que había sido supuestamente secuestrada y violada en Berlín por un grupo de sirios en plena crisis de refugiados en 2016. Era todo mentira. La UE empezó a detectar maniobras de desinformación e injerencias en una suerte de nueva guerra híbrida que buscaba condicionar a la opinión pública europea
| etiquetas: bulos , desinformación , rusia , ue , guerra híbrida , facke news
Claro, Putin se comió mis deberes ... y los que pagaron al partido nazi en el 33 era Putin, y los que financiaban a los evangelistas era Putin, y los del yunke era cosa de Putin ... y Abascal está a sueldo del oro de Moscú ... y Franco era admirador de Putin .... Y Reagan era admirador de Putin, junto con Fraga, Aznar, Pinochet, etc ...
Todos ellos a sueldo de Putin.
Los ideales políticos de Putin son los que más se parecen a VOX, así que vas por mal sitio.
No como los asslickers de USA que sí lo hacéis gratis.
Pues en menéame hay usuarios que dudan que Rusia este implicada en el derribo de ese avión...