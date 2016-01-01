La mano rusa que agita bulos contra la UE

Entre los primeros ejemplos de las campañas de injerencia de Putin está un bulo sobre una niña de 13 años que había sido supuestamente secuestrada y violada en Berlín por un grupo de sirios en plena crisis de refugiados en 2016. Era todo mentira. La UE empezó a detectar maniobras de desinformación e injerencias en una suerte de nueva guerra híbrida que buscaba condicionar a la opinión pública europea