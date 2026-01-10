edición general
Un manifestante escala el balcón de la embajada de Irán en Londres para retirar la bandera del régimen y sustituirla por la del León y el Sol previa a la revolución islámica

Un manifestante escala el balcón de la embajada de Irán en Londres para retirar la bandera del régimen y sustituirla por la del León y el Sol previa a la revolución islámica  

El manifestante escaló al balcón de la sede diplomática y retiró la bandera que ondeaba en el exterior del edificio. Tras lograrlo exhibió la bandera frente al público, que grababan los hechos con sus teléfonos, e izó en su lugar la versión “León y Sol” anterior a la revolución islámica.

Veelicus #2 Veelicus
Que cosas... no habia policia alli para impedirselo...
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Por que no puso una de Palestina, que si no ...
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo *
a ver, la gran diferencia de la población iraní respecto a la de otros países de mayoría musulmana con regímenes fundamentalistas o totalitarios, es que en Irán SÍ hay experiencia histórica (es decir, no es una promesa de cuatro iluminados, sino que es una experiencia concreta y palpable) de libertades, de mayor igualdad entre hombres y mujeres. es decir, hay nietas que saben por sus abuelas que vivieron más libres que ellas... y eso no hay tiranía que lo pueda borrar, porque una cosa es la…   » ver todo el comentario
#11 rogerillu
#3 te refieres a como se vivía en Siria, Libia o Irak, donde las mujeres podían hacer vida normal y participar en todos los aspectos de la vida pública, y tener puestos importantes en la sociedad, o como en Afganistán antes de la llegada de los freedom fighters patrocinados por los eeuu?
elsnons #9 elsnons *
Malinke #7 Malinke
Bien quitar la bandera del régimen, pero espero que la que puso no sea la del Sha.
Malinke #12 Malinke
#10 #8 pues creo que van desorientados, porque aquellos años tampoco fueron buenos.
Espero que no haya nadie por detrás poniendo banderas a los que protestan por el régimen de los ayatolas.
#10 HangTheRich
#7 si es la del sha si. :wall:
#4 AlexGuevara
De Guatelala a Guatepeor
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Curioso meneame , al final sí que da gustito que el ayatolá le toque la pirola :popcorn: :troll:
