Un manifestante escala el balcón de la embajada de Irán en Londres para retirar la bandera del régimen y sustituirla por la del León y el Sol previa a la revolución islámica  

El manifestante escaló al balcón de la sede diplomática y retiró la bandera que ondeaba en el exterior del edificio. Tras lograrlo exhibió la bandera frente al público, que grababan los hechos con sus teléfonos, e izó en su lugar la versión “León y Sol” anterior a la revolución islámica.
Por que no puso una de Palestina, que si no ...
⦁ La imagen de las protestas en Irán: Fotografías de mujeres prendiendo un cigarrillo con la imagen del líder supremo, Ali Jamenei
⦁ Manifestantes incendian mezquitas y edificios públicos en Irán
La patrocinada por British Petroleum.
Espero que no haya nadie por detrás poniendo banderas a los que protestan por el régimen de los ayatolas.