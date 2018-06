La Manada y el Orgullo Grey

Siempre que se acerca la fecha del Orgullo Gay, no falta el intelectual que aprovecha para pedir una jornada intensiva de reivindicación de la heterosexualidad, el Día del Orgullo No Gay, como si no lo fuese el resto del año. También están los que se apuntan a cualquier carro con tal de arañar un voto, aunque sea con tacones, como por ejemplo, Xavier García Albiol, uno de los baluartes de la derecha española más rancia (tampoco es que aquí abunde la derecha fresca), quien ayer mismo publicó un tuit en defensa de los derechos del colectivo LGTBI