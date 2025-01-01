Mamá de un niño con parálisis cerebral que votó a Milei: "Hay gente que me dice que me joda"

La mujer le pidió que deje sin efecto el veto a la emergencia en discapacidad. “No sé qué pasa por la cabeza del Presidente para vetar esta ley. Por eso apelo a su corazón", afirmó.
Lo siento mucho por su hijo que le han quitado las ayudas y por tener la madre que tiene.
Siento por el crío... pero como persona adulta que es ella, debe asumir su voto y las consecuencias que acarrea.
Por otro lado, esto da aún más razón a ese peligroso futuro en el que se basa la saga (de libros) de "starship troopers" cara al sistema político instaurado (y en otras publicaciones de ciencia-ficción)
No es así como funciona el liberalismo?
Pero le voto porque quería joder a los de arriba. Que ingenua.
Yo creo que lugares para recortar hay. En el Congreso, la dieta de los diputados, de los senadores, los viáticos
La gente de derechas, en el 90% de los casos, es decir en todos los que no se les sale el dinero por las orejas, no tienen ni idea de lo que votan. Se creen que votan para salvar su país de moros comunistas que les van a quitar el Citroen Picasso para regalárselo a los negros islamistas y llenarlo todo de mujeres con el pelo fucsia y las tetas al aire acuchillando a hombres y bebiéndose… » ver todo el comentario
La derecha explota como nadie esas emociones mientras cala su mensaje de odio.
¿Estás insatisfecho con tu vida de mierda? La culpa es de ese vago al que le dan la comida gratis y tu tienes que pagar en el súper...
La culpa es de ese inmigrante al que explotan durante 15 horas al día por 100€ y te está robando el trabajo...
La culpa es de ese feminista que le dice a tu mujer que no deben obedecer tus órdenes y tus mandatos y que si le pegas te denuncie...
Hay quien siempre votara lo que mas le perjudica.
Hay varias formas corruptas de hacer las cosas en Argentina me temo , una que ayuda a los desfavorecidos y otras que no.
Se ha votado que en un pais de desfavorecidos se les ataque y se les arruine sin lo minimo para vivir.
Seguro que tras confesar que voto a Milei estaba de acuerdo con la motosierra.
Pues a tragar motosierra
Obviamente, esta ley de emergencia no cuesta el 1% de PIB. Es un truco político muy viejo: pasas una ley principal que es la que te interesa, y luego añades una coletilla diseñada para sacarla en los medios afines. Algo así como "la ley destina 10.000 millones para chiringuitos y 1 millón para la lucha contra el cancer". Cuando la vetan, los medios afines publican "¡han vetado una ley para prevenir el cancer!", y te ponen la foto de un niño con cáncer.
Demagogia pura.
#78: No mentía tanto, cuando alguien arranca un cartel con el nombre del ministerio del que depende tu ayuda, no suele significar que va a hacer algo bueno con tu ayuda, de la misma forma que si arranca el cartel que pone "Ministerio de Fomento" uno no suele esperar que vaya a mejorar la inversión en carreteras y ferrocarriles.
Es como quejarte de que el agua moja y no salir de la ducha.
