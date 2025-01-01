edición general
Mamá de un niño con parálisis cerebral que votó a Milei: "Hay gente que me dice que me joda"

La mujer le pidió que deje sin efecto el veto a la emergencia en discapacidad. “No sé qué pasa por la cabeza del Presidente para vetar esta ley. Por eso apelo a su corazón", afirmó.

#3 No solo has jodido a tu hijo sino al resto de niños con parálisis de Argentina, quieres felicitaciones? Likes?
#3 Bravok1
No solo has jodido a tu hijo sino al resto de niños con parálisis de Argentina, quieres felicitaciones? Likes?
#64 eugeniodl
#3 Seguro que no le importó cuando jodieron a los jubilados. Egoista.
Lo siento mucho por su hijo que le han quitado las ayudas y por tener la madre que tiene.
Ehorus
#3 Que esta persona se queje ahora de esto, es una demostración de que la gente subestima la democracia... No entiende de las consecuencias, hasta que le toca a ella.
Siento por el crío... pero como persona adulta que es ella, debe asumir su voto y las consecuencias que acarrea.
Por otro lado, esto da aún más razón a ese peligroso futuro en el que se basa la saga (de libros) de "starship troopers" cara al sistema político instaurado (y en otras publicaciones de ciencia-ficción)
Veo
#75 A la democracia no, a los hijos de puta.
Sir
#75 jeje me has recordado que Starship Troopers comienza con Buenos Aires explotando, al menos en la peli, en el libro no recuerdo.
Jakeukalane
#92 en el libro también. Y sólo es una novela, no una saga ( #75), aunque se entiende que te referías a las pelis.
Verdaderofalso
#5 #3 ahora vienen a explicarnos porque esto es bueno xD
#87 XXguiriXX
#3 La clásica de pensar que la derecha sólo joderá a los vagos, aprovechados y vividores del estado, no a mi. En la realidad, a los únicos que no tocan, o lo hacen para beneficiarlos, es a los millonarios, en especial Milei que los ve como “héroes”.
Cuñado
Votó odio y no te creerás qué pasó después.
jonolulu
#7 Votó individualismo extremo, pues que se coma sus putos problemas
2 K 40
Verdaderofalso
#93 con el dinero que ahorra en dejar de pagar impuestos, seguro que puede costeárselo.

No es así como funciona el liberalismo?
tommyx
#7 que le comieron la cara :troll:
Javi_Pina
Que se joda
manuelpepito
El problema es que quien más se jode es el niño no la imbécil sin remedio de su madre.
40 K 318
#6 Pingocho
Votó para que otros se jodieran. ¿De qué se queja?
24 K 194
RoterHahn
#6
Pero le voto porque quería joder a los de arriba. Que ingenua.

Yo creo que lugares para recortar hay. En el Congreso, la dieta de los diputados, de los senadores, los viáticos
#24 Pingocho
#18 Todos vimos a Milei en campaña arrancando papelitos a la voz de ¡Afuera!, y entre ellos lo que tenía que ver con la salud. Sus votantes estaban advertidos, no pueden venir ahora a decir que pensaban que sucedería otra cosa.
11 K 102
elGude
#24 estaban avisados. Iba a vender todo lo que no estuviera clavado al suelo, menos sus sueldos.
Deviance
Apoyas a un trastornado para que gobierne y después cuando hace cosas de trastornado que te afectan directamente lloras?.... no quiero ser cruel, pero ...... manda cojones.....
20 K 181
angelitoMagno
#27 Dijiste: Eso sí, cuando Fidel Castro contrajo cáncer, bien que se vino a Madrid,

Pero ahora, como te han pillado en un renuncio, pues me vienes con que ese "venir a Madrid" era en espíritu.

Bueno, en fin. Que más da. Si es lo de siempre, ante la imposibilidad de defender lo que está haciendo Milei, pues ¡Y Cuba, qué pasa con Cuba!
18 K 163
#30 manolo_tenaza
#28 #29 #31 Vino a buscar ayuda. Sí, es correcto lo que dije.
Verdaderofalso
#30 tampoco vino a buscar ayuda, vino a pedirla a un médico que vive en Madrid.

Como si vive en Alicante xD menuda estupidez e irrelevancia de comentario entonces.

Cc #29 #31
#34 manolo_tenaza
#33 Es correcto lo que dije. En Cuba no había quien lo tratara y tuvo que venir aquí
Verdaderofalso
#34 Feijoo se vino a tratar a Asturias de sus problemas de visión, en Madrid no hay buenos médicos?
3 K 40
#41 manolo_tenaza
#38 Asturias forma parte de España

#35 Vergüenza es defender a un dictador genocida
Verdaderofalso
#41 no muevas la portería, es el mismo argumento que das.

No hay buenos médicos en Madrid que feijoo se viene a Asturias a tratarse?
12 K 111
#44 manolo_tenaza
#40 Sí, seguro que llevarías a tus hijos a Cuba para que traten enfermedades. Todo el mundo lo hace.

#42 Asturias forma parte de España
#63 atxesun
#44 Un amiguete, después de gastarse un porrón de dinero en tratamientos por toda Europa, se fué a Cuba por consejo de un médico español y en dos meses le quitaron gratis el vitiligo que le salió en la cara...
#65 manolo_tenaza
#63 Claro, y luego te caíste de la cama
#96 atxesun
#65 Es totalmente verídico. Fué en aquellos tiempos en los que la mojigatería se horrorizaba con las investigaciones con células madre.
traviesvs_maximvs
#41 me descojono con las piruetas de este fulano, qué manera tan burda de mover la portería cuando le dejan en evidencia.
6 K 70
#35 ldoes
#30 Joder qué vergüencica. Con suerte a la próxima hablarás con menos chulería.
7 K 73
Lupus
#30 mientes como un bellaco. Normal, siendo de derechas, por otra parte.
3 K 22
#55 manolo_tenaza
#53 ¿Puedes demostrar que soy de derechas?
CathyVipi
#55 De momento lo unico que podemos demostrar es que eres un poco cortito.
3 K 37
sermad
#30 Manolete, Manolete. Si no sabes torear para qué te metes. Das bastante vergüenza ajena
Verdaderofalso
y? Repito, a que viene aquí? No hay buenos mendicos para tratarle? Te das cuenta de la estupidez que dices no? xD

Un médico cubano que se vino a Madrid uno de los mejores y pide que vuelva para ayudarle.

Jajajajajjaa tu argumento es cada vez peor
Ya me ha bloqueado xD
Cc #29 #31#38
SeñorPresunciones
#47 Ir a por lana y salir trasquilado...
Supercinexin
Relacionada: www.meneame.net/story/tus-hijos-han-muerto-porque-votaste-como-puto-im

La gente de derechas, en el 90% de los casos, es decir en todos los que no se les sale el dinero por las orejas, no tienen ni idea de lo que votan. Se creen que votan para salvar su país de moros comunistas que les van a quitar el Citroen Picasso para regalárselo a los negros islamistas y llenarlo todo de mujeres con el pelo fucsia y las tetas al aire acuchillando a hombres y bebiéndose…   » ver todo el comentario
11 K 121
#36 Pingocho
#22 ¿Estás diciendo que todo votante de derecha de clase obrera tiene poca inteligencia y es fácilmente manipulable? No sé de dónde sacas eso :troll:
9 K 96
Raziel_2
#36 Pueden ser inteligentes, pero el egoísmo y la envidia son emociones demasiado fuertes para sobreponerse a ellas.

La derecha explota como nadie esas emociones mientras cala su mensaje de odio.

¿Estás insatisfecho con tu vida de mierda? La culpa es de ese vago al que le dan la comida gratis y tu tienes que pagar en el súper...

La culpa es de ese inmigrante al que explotan durante 15 horas al día por 100€ y te está robando el trabajo...

La culpa es de ese feminista que le dice a tu mujer que no deben obedecer tus órdenes y tus mandatos y que si le pegas te denuncie...
reali
#36 Obrero y votante de derechas es un oximoron de manual. Hay q ser muy tonto pero q muy tonto votar a las derechas siendo un obrero.
0 K 9
angelitoMagno
#16 Si, busqué y encontré ese mismo enlace. Pero ahí dice que Castro no tuvo cáncer, sino problemas intestinales mal cuidados:

A Castro lo habían matado más de 300 veces, incluida la CIA, pero el médico español, tras hacerle un completo chequeo, había descartado tajantemente que su ilustre paciente tuviera un cáncer. "No, no lo tenía... Fue operado de una enfermedad benigna que se complicó y que no revelaré. Pero sí puedo decir que tuvo cirugías de urgencia reiteradas y con

…   » ver todo el comentario
9 K 95
Verdaderofalso
#26 #27 Eso sí, cuando Fidel Castro contrajo cáncer, bien que se vino a Madrid, a la comunidad donde gobierna la derecha
www.meneame.net/story/mama-nino-paralisis-cerebral-voto-milei-hay-gent
SeñorPresunciones
#27 "bien que se vino a Madrid"

Pero si es lo que has escrito.
6 K 62
#43 Pingocho
#27 Hasta para trolear hay que ser coherente, buscar evidencias convincentes, aprender a usar bien las falacias y, sobre todo, tener cuidado en no contradecirte. No es solo echar espuma por la boca y ya. Pero no te desanimes, tras unas tres o cuatro cuentas baneadas ya lo harás medianamente bien o te irás a un lugar donde no te dejen en evidencia.
6 K 59
#45 manolo_tenaza
#43 Ya ha quedado claro que mi expresión es correcta, está explicado arriba
#54 rekus
#45 Top 1 ridículos del mes de agosto. Enhorabuena amigo!
#61 Falangito
#45 Claro que sí, por supuesto :troll:
Pandacolorido
#27 Jajajajjaja.

Patético.
#97 DatosOMientes
#1 Marca registrada {0xae} ️{foreveralone}
vicus.
Es tonta hasta el ultimo suspiro.
8 K 87
tremebundo
#15 Es fácil de entender: tienes que meter tu basura sea como sea.
10 K 81
#107 Suleiman
#25 Ni caso a este tipejo,es viejo en el lugar. Hace tiempo tenía una cuenta, se la debieron borrar y ahora a vuelto otra vez.
1 K 25
tremebundo
5 K 60
#15 manolo_tenaza
#13 No son argumentos excluyentes. Pero entiendo que te cueste entenderlo.
#89 gadish
#15 parece que el niño no es el único con taras, eh manolito?
#77 Strandedandbored
#50 hostia. Hacia tiempos que no veía a un usuario dejarse a sí mismo más en ridículo y seguir, y seguir…

Si lo hubieras dejado con el primer comentario desafortunado nadie habría prestado atención. Pero has decido seguir adelante enfangándote más y más hasta convertirte en el hazmerreír del post
3 K 44
Verdaderofalso
#77 cada comentario es cavar un poco más hondo el pozo de la vergüenza xD
taranganas
fachaTontaPobre, un hijo enfermo y le votan a milei, si , tonta y pobre
3 K 36
juanjoelena
Que se joda
4 K 31
BastardWolf
eres todo prejuicios clasistas
cobarde, respondes y luego mandas al ignore?
MANOLO_TENAZA
Puta rata!!
#12 Katos
Y qué quieres que te digan?
#73 diablos_maiq
El titular induce dudas: la parálisis cerebral ¿es de la madre o del hijo?
angelitoMagno
La culpa es nuestra, que no sabemos leer las cosas que no se escriben.
kevers
Y suerte ha tenido, que no esterilizan al hijo.
#37 eipoc
Yo no le diría que se joda, porque eso implica asumir las consecuencias y realmente no es suya la responsabilidad ni le deseo ese mal trago. Ella estuvo engañada con tanta propaganda y es normal porque lo hacen pensando en ello. Lo que sí le diría es que es gilipollas perdida.
#48 Pingocho
#37 Yo no dejaría que se jodan los que votaron en contra de Milei porque sabían que los jodería. Les ayudaría antes que a esta (y otros votantes arrepentidos de Milei), y ya después, si hay tiempo y recursos, ayudaría a los votantes de Milei. No sería venganza, sino justicia.
JackNorte
Estas son las minusvalias que se ahorra Milei y la gente aplaudiendo con las orejas que ha descubierto fraudes.
Hay quien siempre votara lo que mas le perjudica.
Hay varias formas corruptas de hacer las cosas en Argentina me temo , una que ayuda a los desfavorecidos y otras que no.
Se ha votado que en un pais de desfavorecidos se les ataque y se les arruine sin lo minimo para vivir.
asola33
Yo también quiero que lo quiten a los otros y me mantengan lo mio.
kevers
Editado por duplicado.
angelitoMagno
Pues no será porque no lo dejó claro. La sanidad debe ser privada y que cada uno se la pague con lo que ahorrará en impuestos.
www.youtube.com/watch?v=EzrbXWuz4O0
Verdaderofalso
#52 #46 otra surdaaaa que quiere una paguita.

Seguro que tras confesar que voto a Milei estaba de acuerdo con la motosierra.
Pues a tragar motosierra
#79 Strandedandbored
#60 muchos en España van a tener una erección con ese comentario
Verdaderofalso
#79 ya tenemos al primero xD
mahuer
Toda la campaña gritando MOTOSIERRAAAAAAA!!! de qué se sorprende ahora?
Thelion
Pues si, que se joda y bien. Por culpa de ella y de muchos como ella otros lo pagan.
#71 javiercampos
Yo lo que no sé es qué pasa por la cabeza de alguien que tiene un hijo con discapacidad y vota a un presidente cuya medida estrella es el recorte en el gasto público.
mierdeame
Putos enlaces AMP, de verdad.

Aquí está el normal:
www.perfil.com/noticias/nea/mama-de-un-nino-con-paralisis-cerebral-que
HIGHLAND
No sé qué pasa por la cabeza del Presidente para vetar esta Ley, dice ella. Pero yo tampoco sé qué pasa por la cabeza de esta gente que vota a los leopardos comecaras.
imagosg
#16 Qué historietas más ridículas y qué disparates solo para justificar tus propios verdugos . :palm:
#66 Falangito
Es lo que ocurre cuando votas cegada por tu “conciencia de clase”… si no perteneces a esa clase social xD
#52 euacca
¿A qué corazón? ¿Quién te ha dicho que tiene corazón?
TipejoGuti
#23 Hombre, si eres el dictador de un país que presume de sanidad universal (peligrosa imposición que no tiene USA), no resulta nada raro que digas de tratarte en tus hospitales.
colipan
Que se joda
lameiro
#23 Maradona así lo hizo.
BastardWolf
#23 tienen unos medicos cojonudos
#67 Perico12
Suerte, no tiene
Lenari
{0x1f514} Un pequeño detalle: la ley que pasó el senado implicaba un aumento de gasto del 1% del PIB. Eso por no contar que se votó sin citación y sin haber avisado.

Obviamente, esta ley de emergencia no cuesta el 1% de PIB. Es un truco político muy viejo: pasas una ley principal que es la que te interesa, y luego añades una coletilla diseñada para sacarla en los medios afines. Algo así como "la ley destina 10.000 millones para chiringuitos y 1 millón para la lucha contra el cancer". Cuando la vetan, los medios afines publican "¡han vetado una ley para prevenir el cancer!", y te ponen la foto de un niño con cáncer.

Demagogia pura.
nospotfer
¿Seguro que la parálisis cerebral la tiene el niño y no la señora que votó a Milei?
#59 andreu.n1
#50 ¿¿con "enfermedades graves"?? Ni tu irías a un privado.

Abandona toda esperanza
#49 andreu.n1
#23 o al Gregorio Marañón, pero nunca a la privada
#50 manolo_tenaza
#49 A la privada va Monedero y dirigentes socialistas.
#78 Marcus78
Milei llego alli mientiendo. Vale decirle a la mujer que se equivocó, pero que se joda es de desalmados
#94 mcfgdbbn3
Y este es el problema, gente que no admite que vota en contra de sus propios intereses hasta el punto de tener el problema delante de su cara y no verlo. #LeopardsAteMyFace

#78: No mentía tanto, cuando alguien arranca un cartel con el nombre del ministerio del que depende tu ayuda, no suele significar que va a hacer algo bueno con tu ayuda, de la misma forma que si arranca el cartel que pone "Ministerio de Fomento" uno no suele esperar que vaya a mejorar la inversión en carreteras y ferrocarriles.

Es como quejarte de que el agua moja y no salir de la ducha.
Verdaderofalso
#78 no mintió en ningún momento
tremebundo
#4 ¿Por qué no le pueden tratar en Argentina?
#10 manolo_tenaza
#9 Porque Argentina está gobernando por un psicópata
2 K 28
angelitoMagno
#4 Eso sí, cuando Fidel Castro contrajo cáncer, bien que se vino a Madrid, a la comunidad donde gobierna la derecha
¿A que te refieres? ¿Podrías dar más información?
Verdaderofalso
#16 #14 pone que el médico viajaba a Cuba

Al menos dos veces al año viajaba a la isla para comprobar en persona el estado de salud de su amigo. La última vez, hace cuatro meses.
10 K 101
TipejoGuti
#4 Catetooooo
Fidel se trató en el Hospital de la Habana. Lo vio todo el país y media sudamerica, la peña pasaba por allí a menudo.
Las tonterías que decís los que creyendo ser liberales no pasáis de evenenados.
Contrasta, ...
#23 manolo_tenaza
#20 Claro, cuando tienes una enfermedad grave vas a la Habana a que te traten xD xD
9 K -27
elGude
#4 que se vaya a usa, que tienen un sistema sanitario de la hostia y barato.
#76 monsterboy
#4 Entonces defiendes o no defiendes la sanidad Argentina, que segun tu esta al nivel de la Cubana? No me queda claro, bro.
#123 tyrrelco
#4 A una votante de la derecha la envías a Cuba a curarse. Y vienes con si la izquierda tiene superioridad moral?
