Un maltratador reincidente denuncia en la Guardia Civil fallos en su pulsera que podrían invalidar las pruebas a un mes de un nuevo juicio

En su relato de los hechos acusa a su víctima de ser la responsable de que salte la alerta en su dispositivo. Afirma que las pulseras «no protegen a las mujeres maltratadas» y que «el sonido de las pulseras ayuda a los agresores a localizar a las víctimas». Reconoce además contar con un pefil en Tiktok al que sube imágenes de su expareja acusándola de incumplir la orden de alejamiento que en realidad pesa sobre él. En sus publicaciones niega la existencia de la violencia de género. «Soy famosito en internet, toda España sabe que soy inocente»,