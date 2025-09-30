edición general
Un maltratador reincidente denuncia en la Guardia Civil fallos en su pulsera que podrían invalidar las pruebas a un mes de un nuevo juicio

Un maltratador reincidente denuncia en la Guardia Civil fallos en su pulsera que podrían invalidar las pruebas a un mes de un nuevo juicio

En su relato de los hechos acusa a su víctima de ser la responsable de que salte la alerta en su dispositivo. Afirma que las pulseras «no protegen a las mujeres maltratadas» y que «el sonido de las pulseras ayuda a los agresores a localizar a las víctimas». Reconoce además contar con un pefil en Tiktok al que sube imágenes de su expareja acusándola de incumplir la orden de alejamiento que en realidad pesa sobre él. En sus publicaciones niega la existencia de la violencia de género. «Soy famosito en internet, toda España sabe que soy inocente»,

4 comentarios
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
Hijos de puta orgullosos de serlo.
frg #2 frg
#1 Soy famosito en internet, toda España sabe que soy inocente ...

Aparte de lo que comentas un poco ególatra ya parece, entre otras cosas. Solo le deseo lo mejor, que alguien en un bar vea su foto y le aplique su misma medicina al "famosito".
#4 BurraPeideira_
A los de vox hay que aplicarle el atenuante de padres hermanos.
riz #3 riz
Baleares es el territorio de España con la tasa más alta de mujeres víctimas de violencia de género, pero a principios de este año solo había 90 pulseras telemáticas actualmente. La tasa es de 173 pulseras por cada millón de mujeres cuando la media nacional es de 218,6.

¿Mande? ?(
