MALEMÁTICAS CCCXV: El Economista sigue insistiendo en el mismo error

El Economista ha aprovechado el accidente de Adamuz para reciclar un artículo de julio de año pasado sobre el gasto en mantenimiento de la red ferroviaria, pero insistiendo en el mismo error que ya expliqué en un post. El párrafo clave del artículo donde se puede apreciar el absurdo del planteamiento es este:

La situación es relativamente diversa en ambas redes. En el caso de la convencional, el valor patrimonial de la misma ha crecido en casi 3.000 millones de euros desde la vuelta del PSOE al Ejecutivo central, una diferencia del 20% desde los 14.850 millones de 2018 a 17.840 millones de 2025. En ese mismo período, el gasto en mantenimiento ha crecido un 45%, más de 211 millones de euros, al pasar de 471 a 682 millones. Entonces, cada euro de conservación permitía cubrir 31,5 euros de patrimonio; hoy esa cifra baja a 26,1 euros, un 17% menos. Descontada la inflación, esa cifra baja a 25,6 euros.

Como se puede comprobar, dividen el patrimonio entre la inversión (14.850/471=31,5; 17.840/682=26,2) interpretando que cuando el cociente es menor, la situación es peor. Pero eso absurdo, y es fácil verlo con un simple ejemplo: supongamos que el patrimonio se mantuviera constante, pero la inversión se doblara, al calcular el cociente saldría la mitad. ¿Alguien con dos dedos de frente concluiría que la situación ha empeorado?. El cálculo correcto sería dividir la inversión en mantenimiento entre el patrimonio. No entro en el razonamiento de deflactar, porque es cierto que 682 millones de 2025 equivalen a 547 de 2018, pero si voy a compararlo con el patrimonio, tendría que saber como ser calcula cada año y si se tiene también en cuenta la inflación en ese cálculo.

Todo este despropósito matemático ha merecido para El Economista un articulo a toda pagina, el principal titular de la portada y hasta un editorial.