El mal nombrado petróleo venezolano

De no ser por la impropiedad nominal de origen y exposición al riesgo de caer en las manos de los manipuladores mercantiles, las denominaciones de Merey16 y hasta Merey podrían aceptarse en la nomenclatura petrolera de la industria y mercados internacionales.

Pero no es tan así. En Venezuela se produce tal diversidad de crudos, que podría decirse que hay tantos tipos de petróleos como campos petrolíferos existen en el país, una apreciación útil para decir que están caracterizados alrededor de 40 variedades.

#1 unocualquierax *
"... aún cuando en el subsuelo es líquido, en superficie, a la temperatura ambiente, se “solidifica”, es decir, se vuelve muy viscoso y resistente a moverse, lo que dificulta su transporte a través de los oleoductos desde los pozos hasta los mejoradores o, de ser el caso, los puertos de embarque".

¿ Quiere esto decir que el petróleo venezolano es de peor calidad y más caro comercializarlo ?.
Hay que procesarlo más que otras variedades, lo que lo hace más caro de producir.
Eso leí hace unos años.
