edición general
Maíllo se enfrenta a Ana Rosa en una tensa entrevista tras dar voz a un alto mando de Israel: "Esto es Auschwitz en 2025"

Maíllo se enfrenta a Ana Rosa en una tensa entrevista tras dar voz a un alto mando de Israel: "Esto es Auschwitz en 2025"

“Nadie puede ocultar, y ustedes tampoco, los colaboracionistas, tampoco podéis evitar lo que se está viendo día a día en el arraso a la población, el dolor y la muerte”, continuó diciéndole el dirigente de Izquierda Unida a la presentadora en los primeros instantes de la conexión. Ana Rosa le preguntó a Maíllo "quiénes somos los colaboracionistas", a lo que recibió la siguiente contestación: “Ahí tiene usted colaboracionistas que están justificando la acción de Israel, que es un Estado genocida”

OCLuis #2 OCLuis *
No voy a decir que quien vota PP equivoca su voto. Solo diré que quien vota PP, sabiendo lo que piensan sobre la vida y la muerte en este asunto son malas personas y yo no los querría como vecinos.
Sinfonico #9 Sinfonico
#2 Es que desear mal a tus semejantes no tiene que ver con política ,desear mal a tus semejantes es de ser mala persona, la política es otra cosa
shake-it #11 shake-it *
#2 Equivocar su voto es una cosa que nos puede pasar a cualquiera. Apoyar a quien a su vez apoya un genocidio te convierte en cómplice, que va más allá de ser mala persona. Es de ser un psicópata sin escrúpulos que no puede formar parte de una sociedad civilizada. Y luego hablan de la superioridad moral... ¿cómo no me voy a sentir superior moralmente a carroña humana tan despreciable?
Inkululeko #19 Inkululeko *
#2 pues tendrás que aplicarlo también a los votantes del PSOE, porque el PP ahora dice más o menos lo mismo que el PSOE hace unos meses... que lo de Gaza está feo pero, meh, y medias tintas.
OCLuis #21 OCLuis *
#19 Todos son iguales... ¿no? :wall:

Que buena fórmula encontraron ahí para confundir cabezas, enturbiar mentes y azuzar conciencias.
fofito #1 fofito
Resulta triste comprobar la escasez,pobreza, y repetitivo de los argumentos de la Asociación de Blanqueadores del Sionismo en su intento de justificar lo que cualquiera que disponga de conexión a internet es capaz de entender como asesinato vil y genocida de población civil indefensa.
azathothruna #6 azathothruna
#1 Son defensores del cazaelefantes matahermanos.
Y seguro tambien del Chucky de la perfida albion.
Todo en nombre de su SISTEMA DE CASTAS.
Josecoj #24 Josecoj
#1 #17 lo que teníamos que hacer es dejar de dar visitas y bombo a un programa y una presentadora caduca. Y los primeros que no tenían que ir son personas como Maillo, que alimentan con la polémica esa basura de programas
Beltenebros #26 Beltenebros
#24
No comparto tu opinión. Es un espacio con audiencia conservadora y es importante que haya entrevistados que rompan el discurso oficial reaccionario. Y es bueno que opiniones divergentes lleguen a ese público.
Además, si Ana Rosa Quintana está cayendo en los datos de audiencia, es por sus propios "méritos".
Josecoj #28 Josecoj
#26 Nadie va a cambiar la opinión de su público, al igual que no vas a cambiar tu opinión si escuchas a Losantos. Y precisamente porque el programa cae por sus méritos, este tipo de actuaciones da alas a su programa. Si no tuviera nada de esto, se cancelaría en 3 semanas
Wachoski #31 Wachoski
#17 gracias, en estas cosas me interesa verlo más que leer el relato
Cehona #30 Cehona
#1 Por higiene mental ya ni veo A3 ni T5 para contrastar opiniones, allá ellos.
No me extraña que AR sea la cuarta en share en las mañanas.
De ahí los ataques foribundos a la RTVE pública, como en su hiper cinismo las televisiones de las CC.AA. sean ejemplo de libertad.
Estoy esperando después de 10 días salga el colapso diario del Metro en TeleMadrid ¡Un solo dia!!
Y eso que los madrileños todavía no han saltado a las vías como he visto en Atocha.
#33 Toponotomalasuerte
#1
Pero parece que por mucho que la escoria mediática y los algoritmos basura se empeñen, la gente todavía tiene empatía y moral. Por qué no condenar la vergüenza de nuestra generación no es una opinión política, es ser puta escoria humana un ser despreciable sin un mínimo de aprecio por la vida.
johel #4 johel *
No, no es Auschwitz, a lo que se parece punto por punto, tactica de exterminio por tactica de exterminio, es a Varsovia. En concreto a la etapa final del Gueto de Varsovia cuando ya se habian ventilado a la mayor parte de la poblacion y morian de hambre a miles.
Cuando pongan capital privado para levantar un "centro de trabajo" y reconstruir la zona para los SSionazis con los pocos palestinos que queden, eso si sera Auschwitz.
devilinside #23 devilinside
#4 Mis dieses por las analogías
daTO #36 daTO
#4 Agfa, BASF, Bayer o Hoechst montaron factorías en los campos, siendo las juntas directivas de estas empresas las que establecían la cantidad mínima de comida para los presos, o llegando a proponer no alimentarlos y hacerlos trabajar hasta que se murieran, pues llegaba una nueva remesa. Daban directrices sobre las palizas y asesinatos, que no debían ser ni muchos, ni pocos. Esto firmado y aprobado por todos los miembros de las juntas directivas,

Todos estos se fueron de rositas en Núremberg. Alguno estuvo meses en la cárcel y ya. Todos estos podrían ser el "capital privado" que dices y que acabará levantando "centros de trabajo" sí nadie se lo impide,
kevers #3 kevers *
Es increíble, el otro día haciendo zapping vi a una tertuliana de las que acompaña a Ana Rosa hablando sobre la decapitación de bebés durante el ataque de Hamas. Y nadie la corrigió...

Ese es el nivel.
Baalverith #8 Baalverith
Ya basta de aguantar tonterías. Me ha gustado lo de colaboracionistas.
pip #7 pip
El argumento de los escudos humanos es delirante. Bombardeas un hospital lleno de civiles y la culpa es de los terroristas por "usarlos de escudos humanos". Y hay quien compra el argumento.
#12 baronluigi
#7 Igual que el TODO ES ETA.
puigmajor #41 puigmajor
#7 y encima ni se molestan en presentar prueba alguna. Pa qué.
chocho #20 chocho
“Quienes somos”, se delata.
#42 DenisseJoel
#35 Entonces entenderás que todos los estados están en la obligación de hacer todo lo que puedan para detenerlo y castigar a los culpables.
#38 DenisseJoel
No entiendo por qué se echa para atrás en sus acusaciones de colaboracionismo. En un inicio está claro que incluye a la colaboracionista Ana Rosa, pero luego parece que se desdiga de esa afirmación.
daTO #37 daTO
#35 pues colaboracionista es quien lo niega. No es tan difícil de entender,
ofuquillo #39 ofuquillo
#37 No estoy de acuerdo. Negar que se esté produciendo un genocidio -por muy evidente que este sea- no convierte a quien lo niega en colaboracionista del genocidio, en todo caso será negacionista, pero no obligatoriamente colaboracionista. Las palabras son importantes. Te remito de nuevo al ejemplo de Buchenwald.
nacholag #29 nacholag
Mira que estoy leyendo y viendo de todo con respecto al genocidio.

Pero porqué nadie, ni periodistas ni políticos se atreven a preguntarles a los colaboracionistas:

Usted disfruta, se alegra de las matanzas diarias de palestinos?

Evidentemente todos los que sí lo hacen, serían hipócritas y responderían:

Por Dios, pero usted por quién me toma!
ofuquillo #27 ofuquillo *
¿Colaboracionistas? Me gustaría saber de qué manera se es exactamente colaboracionista del genocidio palestino desde España, que ni tenemos tropas en la zona, apenas tenemos relaciones comerciales importantes (antes de rebuznar, mira aquí: oec.world/en/profile/bilateral-country/esp/partner/isr) ni supuestas deudas históricas...
Me niego a aceptar el discurso del colaboracionismo porque al final colaboracionismo será lo que a unos cuantos les parezca que es colaboracionismo, porque sí,…   » ver todo el comentario
wata #34 wata
#27 Crees que es un genocidio lo que está pasando en Palestina o no?
ofuquillo #35 ofuquillo
#34 Por supuesto que lo es. Y televisado en directo.
#40 DenisseJoel
#27 El colaboracionismo consiste en que tratáis deliberadamente de frenar las acciones de la comunidad internacional contra el genocidio.
Por ejemplo, hubo miles de manifestantes en la Vuelta, y eso empujó al gobierno a tomar alguna tímida medida, pero al colaboracionista Perico Delgado lo que le interesaba era "el negocio de las banderas", no que se detuviera a los terroristas que disparan a niños en la frente.
#18 Jarod_mc
Sociedad de imbeciles
Niltsiar #14 Niltsiar
Todos los políticos son iguales. La izquierda solo habla de feminismo. Sumar es el PSOE 2.0
shake-it #22 shake-it
#14 Si de todo lo que se habla en la izquierda, sólo te quedas con el feminismo, háztelo mirar.
#25 diablos_maiq
#14 no te voy a preguntar si eres imbécil porque todos sabemos la respuesta.
winstonsmithh #32 winstonsmithh
#14 go to #10
Quecansaometienes... #13 Quecansaometienes...
#10 Exito muy necesario de vez en cuando por estos lares :hug:
Castigadordepagascalers #15 Castigadordepagascalers
#5 Disculpa, ¿puedes sacarte el falo de pagascal de la boca? :roll:

Es que nos estamos descojonando todos de ti y no entendemos una mierda. xD xD :popcorn: :popcorn:

PD. La pregunta es retórica, ya sabemos que le vas a seguir lamiendo hasta el frontón a los genocidas, aplastapobres y vendepatrias. Disfrútalo. :hug:
Delay #16 Delay *
#5 En tu caso fue por abusar de los negativos: 30 negativos a mis envíos entre tus últimos 50 votos.

Parece que os sale hasta por las orejas la caquita de vuestros líderes políticos. xD  media
