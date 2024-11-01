Maíllo se enfrenta a Ana Rosa en una tensa entrevista tras dar voz a un alto mando de Israel: "Esto es Auschwitz en 2025"

“Nadie puede ocultar, y ustedes tampoco, los colaboracionistas, tampoco podéis evitar lo que se está viendo día a día en el arraso a la población, el dolor y la muerte”, continuó diciéndole el dirigente de Izquierda Unida a la presentadora en los primeros instantes de la conexión. Ana Rosa le preguntó a Maíllo "quiénes somos los colaboracionistas", a lo que recibió la siguiente contestación: “Ahí tiene usted colaboracionistas que están justificando la acción de Israel, que es un Estado genocida”