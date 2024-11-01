Maíllo se enfrenta a Ana Rosa en una tensa entrevista tras dar voz a un alto mando de Israel: "Esto es Auschwitz en 2025"

“Nadie puede ocultar, y ustedes tampoco, los colaboracionistas, tampoco podéis evitar lo que se está viendo día a día en el arraso a la población, el dolor y la muerte”, continuó diciéndole el dirigente de Izquierda Unida a la presentadora en los primeros instantes de la conexión. Ana Rosa le preguntó a Maíllo "quiénes somos los colaboracionistas", a lo que recibió la siguiente contestación: “Ahí tiene usted colaboracionistas que están justificando la acción de Israel, que es un Estado genocida”
Que buena fórmula encontraron ahí para confundir cabezas, enturbiar mentes y azuzar conciencias.
Y seguro tambien del Chucky de la perfida albion.
Todo en nombre de su SISTEMA DE CASTAS.
Se puede ver el vídeo aquí:
No comparto tu opinión. Es un espacio con audiencia conservadora y es importante que haya entrevistados que rompan el discurso oficial reaccionario. Y es bueno que opiniones divergentes lleguen a ese público.
Además, si Ana Rosa Quintana está cayendo en los datos de audiencia, es por sus propios "méritos".
No me extraña que AR sea la cuarta en share en las mañanas.
De ahí los ataques foribundos a la RTVE pública, como en su hiper cinismo las televisiones de las CC.AA. sean ejemplo de libertad.
Estoy esperando después de 10 días salga el colapso diario del Metro en TeleMadrid ¡Un solo dia!!
Y eso que los madrileños todavía no han saltado a las vías como he visto en Atocha.
Pero parece que por mucho que la escoria mediática y los algoritmos basura se empeñen, la gente todavía tiene empatía y moral. Por qué no condenar la vergüenza de nuestra generación no es una opinión política, es ser puta escoria humana un ser despreciable sin un mínimo de aprecio por la vida.
Cuando pongan capital privado para levantar un "centro de trabajo" y reconstruir la zona para los SSionazis con los pocos palestinos que queden, eso si sera Auschwitz.
Todos estos se fueron de rositas en Núremberg. Alguno estuvo meses en la cárcel y ya. Todos estos podrían ser el "capital privado" que dices y que acabará levantando "centros de trabajo" sí nadie se lo impide,
Ese es el nivel.
Pero porqué nadie, ni periodistas ni políticos se atreven a preguntarles a los colaboracionistas:
Usted disfruta, se alegra de las matanzas diarias de palestinos?
Evidentemente todos los que sí lo hacen, serían hipócritas y responderían:
Por Dios, pero usted por quién me toma!
Me niego a aceptar el discurso del colaboracionismo porque al final colaboracionismo será lo que a unos cuantos les parezca que es colaboracionismo, porque sí,… » ver todo el comentario
Por ejemplo, hubo miles de manifestantes en la Vuelta, y eso empujó al gobierno a tomar alguna tímida medida, pero al colaboracionista Perico Delgado lo que le interesaba era "el negocio de las banderas", no que se detuviera a los terroristas que disparan a niños en la frente.
Es que nos estamos descojonando todos de ti y no entendemos una mierda.
PD. La pregunta es retórica, ya sabemos que le vas a seguir lamiendo hasta el frontón a los genocidas, aplastapobres y vendepatrias. Disfrútalo.
Parece que os sale hasta por las orejas la caquita de vuestros líderes políticos.