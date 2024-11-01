edición general
MAHLE anuncia medio millar de despidos en su planta de Motilla del Palancar

La empresa señala que se ve obligada a adaptarse a la debilidad de los mercados mundiales y a unos volúmenes de producción en movilidad eléctrica más bajos de lo previsto

2 comentarios
cosmonauta #2 cosmonauta
Una empresa que me tiene muy loco desde que hace poco descubrí que está controlada por una fundación. No cotiza en bolsa.
manualmenara #1 manualmenara
Despido sin filtros
