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Magnicidios. Opinión

Leeréis estos días que este es el tercer intento de asesinato contra Trump, tras el francotirador en Pensilvania y el chiflado que vigilaba su campo de golf en Florida, y que esto no tiene precedentes. En realidad a Trump le han intentado matar bastantes más veces, como sucede con todos los presidentes. Obama tiene una lista enorme de complots contra él, casi todos igual de chiflados. Incluso Biden tiene un puñado.

| etiquetas: opinión , estados unidos , trump , atentado
9 3 0 K 155 Trump
4 comentarios
9 3 0 K 155 Trump
Ripio #1 Ripio
"Cole Tomas Allen parece ser un izquierdista un poco ido con cuenta en BlueSky que cogió el tren desde California a Washington6 para cometer el magnicidio, así que Trump lo ha tenido fácil para echar la culpa a los progres y la prensa del evento".
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themarquesito #3 themarquesito
Ya hay que tener moral para ir de California a Washington DC en tren
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Ripio #4 Ripio
#3 Tenía películas para ver y tiempo para una siesta fortalecedora..
:troll:
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Kyoko #2 Kyoko
En los magnicidios de presidentes USA hay los asesinatos que han pasado a la historia, com Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Pero hubo dos otros presidentes asesinados de los que se sabe poco fuera de los USA: James A. Garfield en 1881 (sobre el cual hay una serie reciente Death by Lightning) y William McKinley en 1901. Ronald Reagan fue seriamente herido en 1981 y ha habido muchos otros intentos.
en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_presidential_assassination
Hay casos que son realmente obra de un pirado, y en otras el pirado tiene motivaciones políticas (diferenciar uno de otro no es tan facil como se cree).
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menéame