El magistrado emérito del Supremo, Martín Pallín, enumera las diferentes operativas de lawfare golpista que han tenido lugar en los últimos años en España

La técnica del golpe de Estado, para referirse a que las formas de golpismo tienen diferentes características y no siempre tienen que ver con actuaciones militares. “el golpe judicial dirigido a minar la legitimidad democrática del partido político Podemos supera todos los límites estadísticos conocidos en un país democrático ”Todos los casos terminaron, como es sabido, archivados, pero no por ello dejaron de ser prolongados en el tiempo ocupando horas de radio y televisión. Recordando el llamamiento a la acción que hizo José María Aznar hace m

#1 tierramar
Destaca el exmagistrado que “el atropello más grave contra la soberanía popular y la división de poderes se produjo cuando se privó del escaño al diputado canario Alberto Rodríguez, acusado de haber propinado una patada (año 2014) a un policía durante una protesta contra la presencia del ministro de Educación”. En el desarrollo de su explicación, aporta un detalle que resulta significativo. Se trata del hecho de que “el asunto estuvo retenido en una gaveta durante siete años” y “se desempolvó…   » ver todo el comentario
#2 JuanCarVen
#1 Siempre es la misma la Sala Segunda de Supremo, que casualmente cierto senador del PP afirmó que controlaban.
Como confrontas al que ha decidido (PP)corromper toda institución para alcanzar el poder sin ser como él. "Que caiga España que ya la levantaremos nosotros." (Montoro)
#3 ehizabai
No hay nada que hicieran a Podemos que no hubieran probado y cometido antes contra Herri Batasuna.
Recuerdo que tuvieron a dirigentes 4 años en "prisión preventiva" para salir absueltos en el juicio.
Pero claro, HB eran los otros, y no cuentan.
