MAGAísmo, enfermedad senil del racismo estalinista

El totalitarismo hipnocrático de los racistas estadounidenses, inspirado y dirigido por un mafioso violador estalinista, ha iniciado ahora la desintegración de la entidad imperialista estadounidense.

Yorga77 #1 Yorga77
Yo habría dicho que Putinismo, y Kimismo porque son dos gobernantes que el Cheto admira, pero también vale. :troll:
skaworld #3 skaworld *
#1 Magaismo, estalinismos, putinismos, kimismos y troskismos y aun nadie os ha dicho que le cuelga un huevo y el otro lo mismo.

Esta es la autentica decadencia de occidente.
Tito_Keith #6 Tito_Keith
Porque leerse el artículo es de parguelas, no deja bien Stalin, como es lógico:
El funeral de Kirk será una oportunidad para radicalizarse y llevar a cabo el frío golpe de Estado desatado por el MAGAísmo. Las características del MAGAísmo están claramente delineadas: “Make America Great Again” es una ola racista reaccionaria que se injerta en la tradición del Ku Klux Klan y el macartismo, pero está tomando formas cada vez más similares al estalinismo: represión de toda libertad de expresión, control total sobre el aparato estatal, adoración de la Verdad Indiscutible del Líder. A esto el MAGAísmo añade una vena de mistificación religioso-mágica, un culto a la personalidad de un violador mafioso.
have_a_nice_day #2 have_a_nice_day
Los trotskistas de CNTX meten a Stalin hasta para hablar de Trump, que payasos
Lyovin81 #4 Lyovin81
Qué coño tendrá que ver Stalin con lo que está pasando en EEUU.
Esta gentecilla de CTXT suele dar bastante penilla porque son un quiero y no puedo de medio "alternativo". Ya lo irán viendo ellos solos.
SerVicius #5 SerVicius
Esto es un sujetame el cubata de manual. Que tendra que Trump con Stalin...
