MAGAísmo, enfermedad senil del racismo estalinista

El totalitarismo hipnocrático de los racistas estadounidenses, inspirado y dirigido por un mafioso violador estalinista, ha iniciado ahora la desintegración de la entidad imperialista estadounidense.
Esta es la autentica decadencia de occidente.
El funeral de Kirk será una oportunidad para radicalizarse y llevar a cabo el frío golpe de Estado desatado por el MAGAísmo. Las características del MAGAísmo están claramente delineadas: “Make America Great Again” es una ola racista reaccionaria que se injerta en la tradición del Ku Klux Klan y el macartismo, pero está tomando formas cada vez más similares al estalinismo: represión de toda libertad de expresión, control total sobre el aparato estatal, adoración de la Verdad Indiscutible del Líder. A esto el MAGAísmo añade una vena de mistificación religioso-mágica, un culto a la personalidad de un violador mafioso.
