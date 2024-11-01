El maestro de los plumines. ¿Qué es un Nibmeister? [Eng]  

Este nicho de mercado en el mundo de las plumas estilográficas requiere mucha formación y práctica. Mediante la mentoría y la repetición, cada maestro de plumillas desarrolla su propio estilo de afilado, y su trabajo exhibe una personalidad única. Elegir uno es cuestión de preferencia y a menudo implica investigar las opiniones de otros sobre su trabajo y pedirle que ajuste o afile una o dos plumillas. Un maestro de plumillas, por definición, es alguien que puede mejorar o reformar una plumilla. Es una tradición muy respetada y los maestros