Maduro advierte de lucha armada mientras jets venezolanos desafían buque de EEUU [EN]

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió el viernes de que su país está preparado para "entrar en una etapa de lucha armada" si es objeto de una agresión extranjera, al tiempo que subrayó que Venezuela "siempre ha estado abierta al diálogo, pero exige respeto." Maduro rechazó las acusaciones de Trump de que su Gobierno lidera un "cártel de la droga", subrayando que Venezuela está libre de cultivo y producción de cocaína. Comparó las afirmaciones de EE.UU. con las falsas acusaciones de armas de destrucción masiva utilizadas para justif

#2 aPedirAlMetro
Hay un hecho, que no es opinable pues esta documentado y reconocido... y es que Ecuador, Peru, Colombia y Bolivia son los paises productores de cocaina en latinoamerica. Sin ebargo USA va a por Venezuela

Usar la droga como pretexto no es solamente algo burdo y pobre, sino ademas un insulto a la iteligencia
#4 sotillo
#2 Como no saben lo que es eso de la inteligencia
#5 plutanasio
#2 Claro porque Venezuela no es un país de tránsito no? Y eso de que Venezuela no es un país productor te lo has sacado del....
#7 Feliberto
#5 Tu eres de los que se creía que Irak tenía bombas nucleares? xD
#8 Variable
#2 y la coca entra por el Pacífico, no por el Caribe
#1 Barriales
Manda cojones. Son los Venezolanos los que desafían a los gringos, cuando estos estan a las puertas de su casa.
#3 sotillo
#1 Los argentinos le hundieron un puto destructor inglés con poco más de un par de huevos y otro par de misiles franceses
#6 yarkyark
#3 Les hundieron 2 destructores, 2 fragatas y 4 buques de apoyo.
