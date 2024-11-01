Maduro advierte de lucha armada mientras jets venezolanos desafían buque de EEUU [EN]

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió el viernes de que su país está preparado para "entrar en una etapa de lucha armada" si es objeto de una agresión extranjera, al tiempo que subrayó que Venezuela "siempre ha estado abierta al diálogo, pero exige respeto." Maduro rechazó las acusaciones de Trump de que su Gobierno lidera un "cártel de la droga", subrayando que Venezuela está libre de cultivo y producción de cocaína. Comparó las afirmaciones de EE.UU. con las falsas acusaciones de armas de destrucción masiva utilizadas para justif