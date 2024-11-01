edición general
Madrid Network, el chiringuito de Aguirre donde colocaron a Ayuso, concedió 2,6 millones a una funeraria cuyo dueño aparece en los “Paradise Papers”

Carlos Eugenio Gómez Rodrigo es uno de los directivos españoles que aparecen en los “Paradise Papers”, una filtración de más de 13,4 millones de documentos confidenciales, investigados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

cocolisto #1 cocolisto
¡No me digas que el PP es un partido de naturaleza mafiosa que engloba a policías,jueces, empresas, periódicos y periodistas,que en cualquier otro país estaría disuelto,sus dirigentes encausados e incautados todos sus robos!...
ewok #3 ewok *
#1 Noombrenó, es el partido que te explica que las bandas mafiosas caen cuando sus miembros se delatan, que están a favor del liberalismo no intervencionista y en contra de las paguitas.

... Y muy a favor de la religión y de amar al prójimo como a ti mismo, y en contra del amor fuera del matrimonio y del divorcio. Yo creo que donde no gobiernan es porque no quieren.
#2 tierramar *
www.meneame.net/story/trama-oculta-madrid-network-hilos-unen-montoro-a La trama oculta de Madrid Network: los hilos que unen a Montoro, Ayuso y Abascal
MisturaFina #4 MisturaFina
MAFIA!
