Madrid invierte 879 euros por alumno, la mitad que el País Vasco, que destina 1.592 euros, según Confapa

Un dato que Confapa ha puesto sobre la mesa este lunes es que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destina a cada estudiante 879 euros, casi la mitad que el Gobierno del País Vasco, que invierte 1.592 euros por alumno. “La solución pasa por llegar al 5% del PIB en educación, cuando Madrid no alcanza el 2%”, resalta Fernando Mardones, vicepresidente y portavoz de Confapa. Aquí repasamos las principales quejas de muchas familias madrileñas de cara al nuevo curso. La Confederación de Ampas, Afas y Fampas (Confapa) que agrupa a más de 100 asociación

cocolisto
Hace falta carnaza para la ignorancia. Mientras peor educación más alimento para voxers y peperos.
txepel
Cada cierto tiempo salen noticias de “el País Vasco invierte el que más en X” y esto es comprensible siendo una de las comunidades más caras y con mayor sueldo. El dato de la noticia por ejemplo se traduce en que los profesores vascos cobran “normal”, más que en otros sitios en valores absolutos pero en sintonía con los sueldos del lugar.

Lo que no se entiende es lo de Madrid. La comunidad más cara y donde, relativamente , menos se paga a sus trabajadores públicos.
Hombre_de_Estado
Vamos a ver, lejos estoy yo de tener la más mínima simpatía por la psicópata de Ayuso y sus políticas ultraliberales y privatizadoras.

Ahora bien, siendo interesante la información enviada sobre el gasto por alumno, LO IMPORTANTE es el resultado educativo.

Aquí el enlace directo a la Wikipedia con con resultados del Informe PISA 2022 (parece ser el último publicado) de las 17 comunidades:
hulo
A ver es que no todo es la inversión por alumno... es una forma de medirlo, pero te dejas muchas cosas fuera.

A parte del nivel de vida (inflacción etc) otro puede ser por ejemplo el factor dispersión de población:

Si una comunidad autónoma la mayoría son pueblecitos donde en cada pueblo hay un colegio de 50 niños, no es lo mismo que en comunidades donde están en grandes urbes y por tanto construyes un colegio donde van 1.000 niños. El ratio será mucho mayor en la primera.

O el tema de transportes donde en poblaciones disperas el transporte escolar es habitual que esté incluido y en grandes zonas no.
tierramar
www.youtube.com/watch?v=vd_FYnbtYzQ&t=92s Una democracia no puede funcionar con ciudadanos analfabetos científicos
Dene
Y eso que Madriz esta muy pero que muy sobre financiado con los presupuestos generales del estado, la cantidad de puestos de trabajo que el estado mantiene en esa pequeña región con el dinero de todos y toda la actividad económica que eso produce.
Imag0
Es cuestión de prioridades.. o educación o cañas, todo a la vez no puede ser.
Tontolculo
Pero en Madrid están a salvo porque jamás hablarán euskera ni catalán, y eso es lo importante
Sandman
Más dinero para chanchullos y menos protestantes. Win-Win pepero.
Cehona
El. Halet de la sierra no se paga solo.
Urasandi
Y eso que el PN Vasco no se corta un huevo con su apoyo a ikastolas y Kristau eskolas
bibubibu
Eso es porque los vascos son todos de ETA, dicen los pepesunis y demás morralla.
pozz
Con menos inversion, Madrid está por delante del Pais Vasco en el informe PISA.

www.elmundo.es/espana/2024/06/18/6670131c21efa098068b459f.html
www.abc.es/sociedad/comunidades-autonomas-mejores-peores-notas-informe
Meter dinero a cascoporro, no implica que se vaya a tener buenos resultados.
txepel
#7 ¿Le has preguntado a ChatGPT o algo? PV y Navarra no participan en la financiación autonómica. Me parece que ahí te ha mezclado la financiación autonómica con la foral (lo que PV y Navarra se financian ellas mismas).

#8 Menos fracaso escolar, más estudios superiores… pero no, el pagar un sueldo digno a los profesores no garantiza una educación sin sus propios problemas. Pero sí hay que pagar un sueldo digno a los profesores.
Xidaug
Financiación autonómica por habitante en euros, basada en los últimos datos consolidados de 2022 para las Comunidades Autónomas (CCAA) de España. Las cifras reflejan las diferencias en la financiación recibida, con un promedio general (régimen común) de 3,399.78 euros por habitante. Las regiones con mayor financiación son País Vasco y Navarra, mientras que Murcia aparece como la menos financiada. Saquen sus conclusiones!!!

- País Vasco: 6,614.38
- Navarra: 5,879.47
- Cantabria: 4,281.65
Dene
#7 Añade a la financiación de Madriz la millonada que recibe vía nóminas que paga y suministros que consume la administración general del estado, que es actividad economica que financia esa región, pagado por los presupuestos de todos.... y luego saca conclusiones!
