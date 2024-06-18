Madrid invierte 879 euros por alumno, la mitad que el País Vasco, que destina 1.592 euros, según Confapa

Un dato que Confapa ha puesto sobre la mesa este lunes es que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destina a cada estudiante 879 euros, casi la mitad que el Gobierno del País Vasco, que invierte 1.592 euros por alumno. “La solución pasa por llegar al 5% del PIB en educación, cuando Madrid no alcanza el 2%”, resalta Fernando Mardones, vicepresidente y portavoz de Confapa. Aquí repasamos las principales quejas de muchas familias madrileñas de cara al nuevo curso. La Confederación de Ampas, Afas y Fampas (Confapa) que agrupa a más de 100 asociación
| etiquetas: madrid , invierte , 879 € , alumno , país vasco , 1592 € , confapa
Lo que no se entiende es lo de Madrid. La comunidad más cara y donde, relativamente , menos se paga a sus trabajadores públicos.
Ahora bien, siendo interesante la información enviada sobre el gasto por alumno, LO IMPORTANTE es el resultado educativo.
Aquí el enlace directo a la Wikipedia con con resultados del Informe PISA 2022 (parece ser el último publicado) de las 17 comunidades:
-… » ver todo el comentario
A parte del nivel de vida (inflacción etc) otro puede ser por ejemplo el factor dispersión de población:
Si una comunidad autónoma la mayoría son pueblecitos donde en cada pueblo hay un colegio de 50 niños, no es lo mismo que en comunidades donde están en grandes urbes y por tanto construyes un colegio donde van 1.000 niños. El ratio será mucho mayor en la primera.
O el tema de transportes donde en poblaciones disperas el transporte escolar es habitual que esté incluido y en grandes zonas no.
www.elmundo.es/espana/2024/06/18/6670131c21efa098068b459f.html
www.abc.es/sociedad/comunidades-autonomas-mejores-peores-notas-informe
Meter dinero a cascoporro, no implica que se vaya a tener buenos resultados.
#8 Menos fracaso escolar, más estudios superiores… pero no, el pagar un sueldo digno a los profesores no garantiza una educación sin sus propios problemas. Pero sí hay que pagar un sueldo digno a los profesores.
- País Vasco: 6,614.38
- Navarra: 5,879.47
- Cantabria: 4,281.65
- La… » ver todo el comentario