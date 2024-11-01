·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7955
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
5414
clics
El cómico y la broma
4829
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
3564
clics
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"
3552
clics
El silencio cómplice
más votadas
716
Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia
639
El aumento de amenazas de la ultraderecha, detrás de la suspensión de 'Hora Veintipico' en la SER: "Están organizados"
501
Una niña de cinco años deportada a Honduras a pesar de ser ciudadana estadounidense es la última víctima infantil de la campaña de Trump. [ENG]
491
Óscar Jaenada: "No me jodas, el PSOE es de centro-derecha: monárquico y con traje y corbata"
443
Acabo de presentar mi 2ª demanda judicial contra Daniel Esteve (Desokupa)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
8
clics
Madrid consolida en 2025 su papel como hub audiovisual
En 2025, el Ayuntamiento de Madrid tramitó 11.001 solicitudes de rodaje en la vía pública a través del Negociado de Autorizaciones de Rodajes.
|
etiquetas
:
cine
,
plato
,
rodajes
4
1
3
K
17
cultura
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
3
K
17
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente