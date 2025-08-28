·
8364
clics
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
5947
clics
El PP empieza a mandar ayuda
5786
clics
Ayuso intenta hacer una pirueta con Indonesia para criticar al Gobierno y acaba en desastre: "No se entiende"
3803
clics
Detenido el dirigente de VOX Pedro Bayonas y su novia Sheila Muñoz por la agresión al periodista Román Cuesta
3881
clics
Un perro con un enorme tatuaje en su lomo genera polémica en una feria de mascotas
780
Detenido el dirigente de VOX Pedro Bayonas y su novia Sheila Muñoz por la agresión al periodista Román Cuesta
611
Marlaska revela que Castilla y León, Galicia y Extremadura no participan en el grupo de trabajo para definir el inventario de medios de lucha contra los incendios
1012
El periodista de Diario Red, Román Cuesta, es agredido por ultraderechistas frente a su domicilio
501
El periodista Román Cuesta identifica a dos de los agresores fascistas
483
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
Una madre de tres niños paga 800 euros de material escolar y habla claro: "es una ruina, en mi época pedíamos una libreta, lápiz, goma y sacapuntas"
"¿En qué momento hemos pasado de pedir dos lápices, dos sacapuntas gomas y rotuladores a pedir ¡ojo!, para inglés una libreta 'muy gorda' de 288 páginas, 17x22 tapa dura cosida medida A5".
|
etiquetas
:
material
,
colegio
,
gastos
18
4
2
K
301
actualidad
70 comentarios
18
4
2
K
301
actualidad
#3
Torrezzno
Que los saque del concertado
18
K
211
#6
alcama
#3
Porque los niños de los colegios publicos no pagan material escolar , claro
1
K
4
#10
Morrison
#6
20€ al año en el colegio de mis hijos y Banco de libros.
9
K
107
#11
alcama
#10
1) La madre se queja de material escolar , no de libros
2) 800 euros - 20 euros . Enhorabuena, gran ahorro
1
K
4
#14
Morrison
#11
Que los saque del concertado, y ahorrará.
3
K
37
#24
alcama
#14
El nuevo "Quitate Netflix si quieres comprarte un piso"
0
K
5
#29
Morrison
#24
No, si te quejas del precio del material y los libros de un colegio concertado, que los ponga en un público y se acaba su problema.
Tu ejemplo absurdo sería "Quítate el azúcar del café si quieres adelgazar".
3
K
31
#33
alcama
#29
Los padres tienen la libertad de llevar a sus hijos donde quieran y al mismo tiempo quejarse de que los precios de ciertos productos estan desorbitados.
Es como si digo "Si pagas Netflix o tienes un movil por 400 euros, no te quejes del precio de la fruta. Comprate un movil mas barato y no veas Netflix". Igual
1
K
17
#37
Morrison
*
#33
Y yo tengo la libertad de decir que si no te gusta el precio de un colegio concertado, tienes una solución fácil los llevas a uno público y se te acaba el problema del precio de los libros y el material.
Tú símil absurdo no es correcto no tienen relacion directa, el correcto seria: "Es como si te pegas golpes con la cabeza contra una pared, y te quejas de que te duele la cabeza."
2
K
21
#39
alcama
#37
Y no teniendo hijos tambien se acaba el problema
Soluciones simples para problemas complejos = mentes simples
2
K
15
#40
Morrison
#39
Tu lo solucionas todo quitando Netflix.
0
K
11
#47
alcama
#40
Yo ponia un ejemplo a tu nivel de demagogia
1
K
4
#50
Morrison
*
#47
Tú haces un
reductio ad absurdum
de terminos que no tienen relación entre si, cúrratelo un poco más si quieres desacreditar a alguien que no seas tú mismo.
0
K
11
#53
alcama
*
#50
A ver, que no entiendas ciertas analogías no las convierten en absurdas. Los absurdo es lo que dices tu, tipo "pues si no puedes pagar esto, deja de irte de vacaciones" , "pues si no puedes pagar esto, pues vende el coche" , etc Chorradas a tu altura , gilipolleces de mononeuronal
Esta mujer llevará a sus niños al colegio que le salga del coño porque tiene esa libertad. Y tambien puede quejarse de los precios de ciertos productos.
0
K
5
#55
Morrison
#53
Que no te sepas expresar es cosa tuya. Si quieres poner una analogía intenta que sea coherente.
0
K
11
#62
alcama
#55
No estas dejando muy bien parada a la educación publica si cosas tan básicas no las entiendes
0
K
5
#64
Morrison
#62
Quién no queda muy bien parado es el colegio donde has
estudiado
ido.
0
K
11
#65
alcama
#64
Uff, lo que me ha dicho . Pa' lanteeeee
0
K
5
#70
vilujo
*
#33
Tocaría ver caso a caso obviamente, pero si yo tuviera críos y decidieran que van a ir al colegio A por capricho, y el colegio A me pide que gaste 1000€ en material muy especifico quizás no tendría derecho a protestar.
Yo mismo tengo que amigo que la mujer se empeño a llevar al hijo a un concertado y cuando ella se quejaba del precio de la ropa que les obligaba a comprar, él siempre le decía "En frente hay un colegio público". Frase bendita para que ella dejara de quejarse.
0
K
7
#34
Dragstat
*
#24
Realmente es no tengas hijos, y menos tantos como la de la noticia, aunque muchos defiendan que son muy baratos, y es lo que la mayoría de la gente sin recursos en todo occidente está empezando a ver y está haciendo. Esa es la raíz del problema, no los libros.
1
K
27
#15
Urasandi
#11
20 € de libros.
Ni 100 € de material escolar
Contra sus 800
2
K
25
#23
alcama
#15
Los 800 son de esta madre, que no os enterais .
0
K
5
#44
Morrison
#23
Creo que eres tú el que no sabe leer.
1
K
22
#67
Dene
#44
a estas alturas todavia haciendo casito al trol??
0
K
13
#68
Morrison
#67
Hay que entretenerse en la hora del almuerzo
0
K
11
#18
Borgiano
#11
Suspenso en comprensión lectora o en matemáticas, tiene 3 hijos
1
K
27
#19
Ransa
#11
goto
#16
0
K
10
#22
Find
*
#3
#11
La noticia no dice que sea un colegio concertado. Los colegios concertados son educación pública
0
K
14
#46
Morrison
#22
Pero no se rigen por las mismas normas. Por ejemplo en dos de los concertados donde yo vivo, obligan a tener un ipad por niño. Es una forma "elegante" de quitarse a familias de pocos recursos de en medio.
1
K
22
#49
Find
#46
Cierto y más cosas. Deberían estar más controlados y pienso que esta queja va en ese camino
1
K
25
#41
StuartMcNight
#11
Ni leer la noticia primo.
1
K
22
#20
sonrye_rafa
#6
Mis hijos. (3) en colegio publico, se hace cooperativa para compras grupales. 80 Euros/año. Que incluye la compra de todos los materiales necesarios + excursiones del año (autobuses, entradas etc).
Los libros (en Madrid) Plan accede. Que son gratis. Te los dan, los cuidas, y los devuelves.
Y así desde hace 8 años. Si al final del año sobra dinero, se deja para el año que viene.
8
K
104
#26
Asnaeb
#6
Siempre hablando sin saber...
2
K
41
#1
Ransa
Vive en una comunidad donde los libros no son gratuitos y no se reutilizan varios años. Las cosas pueden ser de otra manera
5
K
58
#4
alcama
#1
La madre se queja del material escolar, no de los libros de texto
1
K
8
#16
Ransa
#4
"las niñas, los libros de este año son 380 euros de una, 380 euros de otra y 40 euros de Tristán, ¿qué os parece?”. “Una ruina”, concluye."
1
K
21
#5
brandao
Ni 300 al año por niño, comprando los libros de texto nuevos.
No hay noticia, hay concertado que no recicla material haciendo negocio con ellos como siempre.
1
K
28
#7
DrEvil
*
Porqué se centra en una libreta y unos bolis? Vale, igual se han pasado un poco pidiendo, pero dudo que eso sea el grueso de los 380€ por niña.
Más bien serán los libros, esos que el estado tendría que editar y dar a los ciudadanos para que los puedan imprimir donde mejor les convenga. No que haya un negocio editorial brutal.
Habría un control sobre qué se enseña y cómo, y se haría por igual en todo el país.
Para enseñar a sumar y restar o para enseñar la lengua de Cervantes, no hace falta editar libros nuevos cada año.
1
K
18
#12
Morrison
#7
En la Generalitat Valenciana, hasta que se lo cargue el PP tenemos Banco de libros, no nos cuesta un euro y no se cambian cada año.
5
K
80
#13
HeilHynkel
*
La experiencia con mi hija hace años (ya ha acabado la carrera) en CyL, colegio público:
- La asociación de Madres y Padres montaba un tinglado para reciclar libros. A partir de la ESO se reciclaban libros y la cosa salía bastante económica entre eso y subvenciones para libros nuevos (debe ser algo parecido a los que dice
#12
)
- La útlima remesa de libros que pillé (hará 10 años) pasaba de los 300 pavos, para primaria.
- El material escolar, al lado del tema libros, no era excesivamente oneroso.
Pero vamos, seguro que ahora, entre libros y material la cosa pasa de 400-500 pavos por bicho. Impuestos revolucionarios de los concertados aparte.
1
K
31
#58
Narmer
#13
En el privado es más sangrante. A nosotros nos cobran unos 1.000€ de materiales (se supone que incluye todo lo que van a usar durante el curso) por niño y, para echar sal en la herida, encima tienen que llevarse estuche a partir de 5º con sus propios lápices, bolis, etc. Y, como no hay AMPA, no tienes donde quejarte ni coordinarte con otros padres más allá de un grupo de whatsapp. Así que al final es un “o lo tomas o lo dejas”. Así de sobrados van. Y los padres tenemos una especie de síndrome de Estocolmo.
1
K
27
#28
alcama
*
#12
En la Comunidad de Madrid tambien tenemos libros gratuitos con el Plan Accede. Y gobierna el PP
0
K
5
#31
Morrison
#28
Enhorabuena. Palmaita y p'alante.
0
K
11
#35
alcama
#31
Ya no te hace tanta gracia que Ayuso lo haga ¿verdad?
0
K
5
#36
Morrison
#35
Me suda la polla que lo haga Ayuso con los libros en Madrid. Yo pago los libros en la Comunidad Valenciana.
0
K
11
#38
alcama
#36
Ya, pero que en CAV gobierna el PP y los tienes gratis, y en Madrid gobierna el PP y los tienes gratis. Curioso
1
K
12
#42
Morrison
*
#38
En la Comunidad Valenciana los tenemos gratis porque el gobierno del PSOE puso el banco de libros que el PP se negó a poner durante años. Ya empiezan a decir que no es "rentable". Así que nos quedan 4 dias.
1
K
20
#43
alcama
#42
En la Comunidad de Madrid lo mantiene Ayuso. En la CAM incluso tenemos un IMV desde mucho antes de que gobernase el PSOE y Podemos
0
K
5
#45
Morrison
#43
Enhorabuena, Palmaita y p'alante.
0
K
11
#48
alcama
#45
La medidas sociales no te hacen tanta gracia cuando las aplica el PP, eh .... Fontaneria fina la tuya
0
K
5
#51
Morrison
#48
Te doy la enhorabuena, disfrútalo. Palmaita y p'alante.
0
K
11
#54
alcama
#51
Los disfrutamos. Igual que tu en la CAV donde gobierna el PP
0
K
5
#56
Morrison
#54
Me alegro. Palmaita y p'alante.
0
K
11
#63
alcama
#56
De hecho eso hacemos
0
K
5
#57
Borgiano
#36
¿Pero no dices que son gratis?
0
K
7
#59
Morrison
*
#57
Y lo son. Por eso me interesa lo que se haga en la Comunidad Valenciana y no en Madrid. Yo los pago en la Comunidad Valencia no en Madrid, y si son gratis pues eso que me ahorro.
¿Lo entiendes ahora? ¿Necesitas un banco de libros?
0
K
11
#60
Borgiano
#59
Entonces pagas los libros o no los pagas?... no me entero, la verdad.
0
K
7
#61
Morrison
#60
Si lees detenidamente, estoy seguro que lo entenderás.
0
K
11
#30
riz
*
#12
Solo 1 euro? En Cantabria para primero de primaria el banco de libros cuesta 45 euros, además piden otros 40 para fotocopias y nos han dado una lista de material escolar que ha salido por 46, y aún nos falta la mochila. Así que la cosa
no va a bajar de 170 euros.
Inicialmente, supongo que haya sumar excursiones y extras que aparezcan a lo largo del curso. Repito para primero de primaria. Cole público.
Para el pequeño, en infantil, babi y 75 euros. Mismo colegio.
0
K
7
#32
XtrMnIO
*
Es la norma en los colegios privados y semiprivados, es cuando las CCAA convierten la educación en un negocio de sus amiguetes, exprimen a sus clientes, ya que muchas veces no hay opción pública viable.
0
K
13
#52
sotillo
Esa madre no colabora con lo público
0
K
12
#8
colipan
Y piedras para escribir en las paredes no te jo...
0
K
12
#25
a69
La noticia de todos los años... No sé si está madre es real o se ha caído ahora del guindo.
Y no es que me parezca bien, pero eso hace ańos y años que pasa, lo que a lo mejor las familias son más pobres. A lo mejor no se pueden permitir un colegio concertado.
0
K
11
#66
GeneWilder
¿Nadie lo ha dicho aún?
0
K
10
#17
Leon_Bocanegra
Ay pobrecita! Que el gobierno le dé una ayudica a esa señora.
0
K
10
#69
sliana
y colegios concertados que te obligan a comprar sus libros, cosa que es ilegal pero a quien lo tiene que controlar se la pela.
0
K
7
#9
Khanbaliq
y así has salido, madre, así has salido
0
K
7
#21
Luca7
por bicho? Así llamas a tus hijos?
0
K
6
#27
PAULOALBOS
#21
no tienes hijos, ¿verdad?
0
K
6
#2
alcama
Esta madre no se ha enterado de que vamos como un cohete
6
K
-9
Ver toda la conversación (
70
comentarios)
