Madre de joven de 23 años asesinado por un agente de ICE votó por Donald Trump [EN]

Según documentos internos del ICE , el vehículo conducido por Martínez atropelló a un agente que ayudaba con el control de tráfico. El informe del incidente del ICE indica que, tras el contacto, otro agente disparó varias veces contra el vehículo. "Durante casi un año no se ha revelado información sobre el motivo del asesinato, y por qué las autoridades se negaron a proporcionar información a la madre mientras buscaba respuestas, por qué el ICE detenía a conductores en un retén de tráfico y si el agente fue puesto en licencia o investigado".