Macron y Merkel rechazan los intentos de Johnson de buscar un acuerdo post-Brexit por encima de Bruselas

Llamada de Boris Johnson, no descolgar. La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron han acordado no responder a las llamadas del primer ministro británico, Boris Johnson, para buscar un acuerdo in extremis sobre el post-Brexit. El portazo telefónico, según una fuente europea, se pactó en una videoconferencia del pasado lunes, en la que participaron Merkel, Macron, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.