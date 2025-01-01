edición general
Macron expresa su solidaridad con España ante "el megaincendio del siglo"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado este martes su "plena solidaridad" con España...

5 comentarios
#2 Leon_Bocanegra *
Vaya, ayer decía un astroturfer de baratillo que "Hay medios de sobra y demás en Europa.
El problema es que Sánchez no quiere pedirlos para que luego no le den el repaso de la lección desde Bruselas"

Y ahora leo aquí que "El Gobierno español solicitó la ayuda del Mecanismo de Protección Civil de la UE para contener la emergencia"

Me estoy quedando de piedra. Un derecharra mintiendo en meneame? Lo nunca visto!!




www.meneame.net/story/pp-reconoce-medios-estado-contra-incendios-estan
Trifasico #4 Trifasico *
#2 Ademas de ser un propagador de bulos, Joe_Doe ultimamente anda un poco crecidito, insultando al personal.
www.meneame.net/story/feijoo-inteligencia/c047#c-47  media
#5 Leon_Bocanegra
#4 ostia, si ese comentario es insultandome a mi. xD xD
Tkachenko #1 Tkachenko
Notición
OCLuis #3 OCLuis
Podría ser mayor... si la misma ideología que en esas comunidades los han auspiciado estuviese también en la moncloa.

De la que nos hemos librado, algunos. Y la que se han buscado, el resto.
