7
meneos
24
clics
Macron expresa su solidaridad con España ante "el megaincendio del siglo"
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado este martes su "plena solidaridad" con España...
|
etiquetas
:
españa
,
incendios
,
incendios forestales
6
1
0
K
73
actualidad
5 comentarios
#2
Leon_Bocanegra
*
Vaya, ayer decía un astroturfer de baratillo que "
Hay medios de sobra y demás en Europa.
El problema es que Sánchez no quiere pedirlos para que luego no le den el repaso de la lección desde Bruselas
"
Y ahora leo aquí que "
El Gobierno español solicitó la ayuda del Mecanismo de Protección Civil de la UE para contener la emergencia
"
Me estoy quedando de piedra. Un derecharra mintiendo en meneame? Lo nunca visto!!
www.meneame.net/story/pp-reconoce-medios-estado-contra-incendios-estan
6
K
61
#4
Trifasico
*
#2
Ademas de ser un propagador de bulos, Joe_Doe ultimamente anda un poco crecidito, insultando al personal.
www.meneame.net/story/feijoo-inteligencia/c047#c-47
1
K
24
#5
Leon_Bocanegra
#4
ostia, si ese comentario es insultandome a mi.
1
K
21
#1
Tkachenko
Notición
0
K
20
#3
OCLuis
Podría ser mayor... si la misma ideología que en esas comunidades los han auspiciado estuviese también en la moncloa.
De la que nos hemos librado, algunos. Y la que se han buscado, el resto.
0
K
13
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
