Macabro hallazgo en un vecindario de Benalmádena: conviven durante semanas con un cadáver en un hueco del cuarto de contadores

El vecindario convivía inquieto con el hedor, que iba a más. Nadie sabía el origen, pero sí el lugar del que procedía: el cuarto de contadores del edificio. A simple vista no había nada anómalo, pero ayer descubrieron el motivo: había un cadáver oculto en el hueco de una especie de arqueta llena de escombros. El hallazgo se produjo a primera hora de la mañana de este martes 27 de enero en una comunidad de vecinos situada en el núcleo poblacional de Arroyo de la Miel, en Benalmádena.

capitan__nemo #1 capitan__nemo
No dice si el cuerpo tenia signos de violencia.

Si estaba sin pantalones podria ser el caso de un amante escondiendose del marido o novio y que le dio un ataque en el escondite.
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 O un sin techo que entro ahi para resguardarse y esconderse y no supo salir.
