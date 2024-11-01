Macabro hallazgo en un vecindario de Benalmádena: conviven durante semanas con un cadáver en un hueco del cuarto de contadores

El vecindario convivía inquieto con el hedor, que iba a más. Nadie sabía el origen, pero sí el lugar del que procedía: el cuarto de contadores del edificio. A simple vista no había nada anómalo, pero ayer descubrieron el motivo: había un cadáver oculto en el hueco de una especie de arqueta llena de escombros. El hallazgo se produjo a primera hora de la mañana de este martes 27 de enero en una comunidad de vecinos situada en el núcleo poblacional de Arroyo de la Miel, en Benalmádena.