El macabro asesinato de Sylvia Likens, adolescente abusada y torturada por todo un vecindario

Un film sobre el homicidio de esta joven de 16 años se titula “Crimen imperdonable”. Es también un crimen indecible: cuesta poner en palabras los horrores que padeció la muchacha a manos de un grupo de chicos y chicas, instigados por la mujer que debía cuidarla.
Y con la que envías van 3 películas. Las otras son "The girl next door" y "An american crime"
