El macabro asesinato de Sylvia Likens, adolescente abusada y torturada por todo un vecindario

El macabro asesinato de Sylvia Likens, adolescente abusada y torturada por todo un vecindario

Un film sobre el homicidio de esta joven de 16 años se titula “Crimen imperdonable”. Es también un crimen indecible: cuesta poner en palabras los horrores que padeció la muchacha a manos de un grupo de chicos y chicas, instigados por la mujer que debía cuidarla.

#1 pcmaster
#0 Llegó a portada hace tiempo y se retiró: www.meneame.net/story/sylvia-likens-torturada-asesinada-barrio-entero- Suerte.

Y con la que envías van 3 películas. Las otras son "The girl next door" y "An american crime"

www.filmaffinity.com/es/film183646.html
www.filmaffinity.com/es/film911059.html
#7 Pertinax
No entres si no quieres que se te revuelvan las tripas. Meneo.
#9 Ripio
#4 Mañana empiezo con la filmografía de "Los hermanos Calatrava".
:troll:
#2 Ripio
¿Asesinatos truculentos en "Cultura"?
#4 pcmaster
#2 Las películas pueden ponerse en "cultura", aunque sean sobre hechos reales.
#8 luiggi
Vi esa película. Y salí del cine furioso. Quería matar a esos desgraciados que maltrataron hasta la muerte a la niña. Nunca había salido del cine así.
#3 cunaxa
Nueva York...
#5 pcmaster
#3 Indiana.
