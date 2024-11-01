Maarten Wetselaar (Moeve): “Queremos convertir Andalucía en la Arabia Saudí del hidrógeno verde”

“No tenemos combustibles fósiles, pero sí tenemos sol y viento”, al tiempo que subrayó que la electrificación basada en energías renovables y su conversión en hidrógeno verde representa una oportunidad histórica para España.

La industria del hidrógeno ha entrado en una fase decisiva que debe pasar “de las discusiones a las conclusiones y de las conclusiones a la acción”. La compañía ha tomado la decisión de invertir 1.000 millones € para desarrollar un gran que incluirá uno de los mayores electrolizadores de Europa.