Maarten Wetselaar (Moeve): “Queremos convertir Andalucía en la Arabia Saudí del hidrógeno verde”

“No tenemos combustibles fósiles, pero sí tenemos sol y viento”, al tiempo que subrayó que la electrificación basada en energías renovables y su conversión en hidrógeno verde representa una oportunidad histórica para España.
La industria del hidrógeno ha entrado en una fase decisiva que debe pasar “de las discusiones a las conclusiones y de las conclusiones a la acción”. La compañía ha tomado la decisión de invertir 1.000 millones € para desarrollar un gran que incluirá uno de los mayores electrolizadores de Europa.

"Vamos a usar electricidad para crear un vector energético peligroso, complicado de usar y de transportar, donde haya muy pocas empresas que puedan manejarlo y así podemos seguir teniendo un oligopolio de facto."

La compañía a tomado la decisión de pillar una subvención europea del copón para construir su unidad de hidrógeno verde ...
Moeve menuda panda de ladrones son con sus gasolineras
ya haran para que pase algo y no suceda, aqui chiriguito, playita y guasa, que es lo que quieren para nos.
