Lynk & Co empieza a fabricar el coche eléctrico con la carga más rápida del mundo: del 10% al 97% en menos de 9 minutos

Los europeos tenemos que empezar a familiarizarnos con nuevos nombres y marcas. Lynk & Co no es la más extraña de las compañías chinas que nos ha visitado en los últimos años, pero la empresa está a punto de cambiar. Tras lograr el éxito con productos como el Lynk & Co 01 y más recientemente con el Lynk & Co 08, la submarca de Geely ya ha puesto en marcha la producción del Lynk & Co 10. Una berlina que promete plantar cara a modelos como el BMW i5, el Mercedes EQE o al mismísimo Tesla Model 3 si se le ocurre ponerse por delante.
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Seat Leon. Ford Fiesta. Opel Corsa. Ves un coche "normal" por la calle y casi todos sabemos marca y modelo. Llegas a un concesionario sabiendo lo que vas a pedir, eliges el color, motor y tapicería. Que me pasa con los peugeot, que desde el 205 ya ni los miro.
Vas a la tienda de Apple y dices "el nuevo". No hay que elegir entre el 17 con 1234Mhz y 4321Mha y el 18 con 43Mb y 87SSD.