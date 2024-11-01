Lynk & Co empieza a fabricar el coche eléctrico con la carga más rápida del mundo: del 10% al 97% en menos de 9 minutos

Los europeos tenemos que empezar a familiarizarnos con nuevos nombres y marcas. Lynk & Co no es la más extraña de las compañías chinas que nos ha visitado en los últimos años, pero la empresa está a punto de cambiar. Tras lograr el éxito con productos como el Lynk & Co 01 y más recientemente con el Lynk & Co 08, la submarca de Geely ya ha puesto en marcha la producción del Lynk & Co 10. Una berlina que promete plantar cara a modelos como el BMW i5, el Mercedes EQE o al mismísimo Tesla Model 3 si se le ocurre ponerse por delante.