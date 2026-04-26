Luz verde al polémico Wavegarden en Cunit: "Donde hoy hay bosque, habrá cemento"

La Comisión de Territorio ha aprobado definitivamente el proyecto de Wavegarden en Cunit, dando vía libre a la transformación de 36 hectáreas de suelo no urbanizable en la zona de Cal Pla. El plan contempla la construcción de un complejo turístico con piscina de olas, alojamientos tipo glamping y servicios asociados en un espacio que actualmente es uno de los principales entornos naturales del municipio. Desde ERC Cunit advierten de que no se trata de un camping convencional, sino de un resort intensivo y cerrado.