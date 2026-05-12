Luz verde a la ley que limita la gestión privada de la sanidad a casos "excepcionales"

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la ley que prioriza la gestión pública de los servicios sanitarios y limita la privada a casos estrictamente excepcionales, que deberán estar objetivamente motivados y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente. Tras superar su segunda vuelta por el Consejo, el anteproyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud iniciará ahora su andadura parlamentaria para blindar la sanidad privada y asegurar el carácter universal, equitativo y de calidad del