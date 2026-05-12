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Luz verde a la ley que limita la gestión privada de la sanidad a casos "excepcionales"

Luz verde a la ley que limita la gestión privada de la sanidad a casos "excepcionales"

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la ley que prioriza la gestión pública de los servicios sanitarios y limita la privada a casos estrictamente excepcionales, que deberán estar objetivamente motivados y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente. Tras superar su segunda vuelta por el Consejo, el anteproyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud iniciará ahora su andadura parlamentaria para blindar la sanidad privada y asegurar el carácter universal, equitativo y de calidad del

| etiquetas: gestion privada , hospitales
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Cuando la excepcion es la regla....
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#8 Alcalino
#3 ... Porque algunos se benefician de que así lo sea
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ochoceros #16 ochoceros
#3 Lo mismo pasa con los centros educativos privados y/o concertados religiosos, que se van imponiendo cada vez más hasta el punto de ser difícil encontrar plaza en un centro público laico donde llevar a los niños.
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founds #1 founds
Ojalá salga y no malgastemos nuestro dinero en la empresas amigas del ppsoe
5 K 58
#4 concentrado
Pronto conoceremos la excepción Quirón, la excepción Ribera, la excepción Vithas, etc
2 K 51
DonNadieSoy #10 DonNadieSoy
Mucha letra pequeña tiene esta "ley", es el modus operandi habitual del psoe hacer leyes que no arreglan problemas, como la ley de vivienda que se aprobó hace unos meses, y esta si se llega a aprobar los efectos seran imperceptibles.
2 K 41
#13 tierramar *
#10 O sacan una ley, hacen publicidad del partido y luego no se ejecuta: como el Decreto que promulgaron para cortar el comercio de armas con Israel, que continua igual
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XtrMnIO #9 XtrMnIO
Los derechoides (PPVOXJunts) votarán en contra fijo.
1 K 31
litos523 #12 litos523
#9 Con eso ya cuenta el PSOE. Van a quedar bien sin que la ley salga adelante. Ambos objetivos conseguidos.
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#7 tierramar *
Privatizar la salud aumenta la mortalidad: evidencias científicas desde Inglaterra que resuenan en Andalucía www.eldiario.es/andalucia/privatizar-salud-aumenta-mortalidad-evidenci
1 K 30
#11 DenisseJoel
#7 Muchos fachas son novios de la muerte, así que ese aumento de la mortalidad lo ven como un aliciente para seguir votando por el caos y la destrucción.
1 K 32
#15 pozz
siempre me ha parecido ridiculo eso de hacer leyes sobre lo que no tienes competencia, pero tremendamente absurdo. :palm:
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lonnegan #2 lonnegan
Sin mayoría parlamentaria de izquierdas esto no va a prosperar
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#5 F.c.r
Ojalá saliese adelante, pero si no sale, que es lo más seguro, que se vea de que pie cojea cada partido...
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Anfiarao #6 Anfiarao
#5 pocas cosas se saben con un grado de certeza que ronda el 100 % como el "grado de cojera" de cada partido. Y si alguien no había advertido esa cojera, es para hacérselo mirar
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botafoch #14 botafoch
Todos los políticos son iguales, nos quieren hacer creer
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menéame