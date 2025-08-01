Lula abre el proceso para aplicar la reciprocidad a los aranceles de Trump

Lula abrió el proceso para implementar la reciprocidad al 50% de aranceles impuestos por Trump en agosto. Autorizó al Ministerio de Exteriores a contactar a Camex (Cámara de Comercio Exterior) para consultar sobre aplicar la Ley de Reciprocidad Económica. Notificó a Camex que haga en 30 días un informe que analice si las medidas de EE.UU. cumplen con la ley. Podrían incluir represalias en comercio de bienes, servicios y propiedad intelectual. "Brasil no necesita mantener la cabeza baja. Buscaré otro país con el que negociar". dijo Lula.
