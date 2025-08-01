edición general
Lula abre el proceso para aplicar la reciprocidad a los aranceles de Trump

Lula abrió el proceso para implementar la reciprocidad al 50% de aranceles impuestos por Trump en agosto. Autorizó al Ministerio de Exteriores a contactar a Camex (Cámara de Comercio Exterior) para consultar sobre aplicar la Ley de Reciprocidad Económica. Notificó a Camex que haga en 30 días un informe que analice si las medidas de EE.UU. cumplen con la ley. Podrían incluir represalias en comercio de bienes, servicios y propiedad intelectual. "Brasil no necesita mantener la cabeza baja. Buscaré otro país con el que negociar". dijo Lula.

#1 Hombre_de_Estado
Aquí en La Fohla de St Paulo, no lo mandé por que su edición en español tenía la noticia bastante breve, en portugués es un poco más amplia:
- ESP: www1.folha.uol.com.br/internacional/es/mundo/2025/08/lula-autoriza-ape
- POR: www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/08/lula-autoriza-abertura-de-proces
1 K 32
ummon #3 ummon
Ese es el camino
0 K 12
sotillo #2 sotillo
Es lo que tiene que hacer un presidente que mira por su pueblo y no por los cuatro ricos
0 K 12
Dectacubitus #4 Dectacubitus
#2 Se podría hacer más. Aranceles del 100%, retirar el embajador, no dar visados y prohibir vuelos directos.
0 K 6

