Ludópatas en la Bolsa, la epidemia silenciosa: “Mi historia es la de un yonqui del dinero, iba al mercado como se iba al parque a por heroína”

Ludópatas en la Bolsa, la epidemia silenciosa: “Mi historia es la de un yonqui del dinero, iba al mercado como se iba al parque a por heroína”

Entre los ludópatas de la Bolsa, el llamado efecto FOMO [acrónimo de la expresión inglesa fear of missing out o miedo a quedarse fuera] tiene gran importancia porque actúa como motor que mantiene la mente en un estado de ocupación y ansiedad constante. Además, esa necesidad de estímulos se ve bien alimentada por las herramientas tecnológicas que con tanta precisión usa la industria financiera. “Las plataformas digitales están diseñadas para mantenernos dentro del sistema: notificaciones, colores, gráficos... Visible en modo lectura.

7 comentarios
Torrezzno #4 Torrezzno
#2 “Investing should be like watching paint dry or watching grass grow.” – Paul Samuelson

Yo tengo automatizadas mis aportaciones a mis fondos de inversión. Ni lo miro. Comparar la inversion en bolsa con la ludopatía es ridículo
oghaio #7 oghaio
#4 Aportar a un fondo de inversión es una cosa e invertir compulsivamente en bolsa es otra, que es de lo que va la noticia. Pero eso supongo que ya lo sabes. En fin...
Torrezzno #1 Torrezzno
Muro de pago y sensacionalista. Invertir en bolsa tiene que ser aburrido.
oghaio #2 oghaio *
#1 Visible en modo lector y realista. [Edit] El voto es libre, por supuesto, y qué suerte que tienes si no conoces o has sufrido algo parecido...
#5 chocoleches
Dejemos esto claro, son ludópatas los que pierden dinero.
u_1cualquiera #3 u_1cualquiera
Cómo hacerse rico vendiendo cursos de cómo hacerse rico en la bolsa
Clásico
Y que no falten los burpees a las 5am y la foto con un Lambo de alquiler
#6 lectordigital
La historia cuenta un caso de 2009 !! Aún no existían la moda de las cryptos
