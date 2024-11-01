Lucía Méndez, tras las palabras de Ayuso sobre Israel y Palestina: "En estos momentos, la presidenta de Madrid es un problema para el PP nacional"

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a subir el tono y ha comparado ahora las protestas contra el genocidio de Israel en Gaza, después de hacerlo con la tragedia de la guerra de Sarajevo, con el "ambiente preguerracivilista", criticando como acostumbra al presidente del Gobierno.La periodista de 'El Mundo', Lucía Méndez, tras escuchar estas declaraciones que podemos ver en este vídeo, subraya que "la presidenta de la Comunidad está hablando como si Netanyahu no estuviera haciendo una masacre, calificada por la ONU como genocidio, en Gaza