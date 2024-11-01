edición general
16 meneos
40 clics
Lucía Méndez, tras las palabras de Ayuso sobre Israel y Palestina: "En estos momentos, la presidenta de Madrid es un problema para el PP nacional"

Lucía Méndez, tras las palabras de Ayuso sobre Israel y Palestina: "En estos momentos, la presidenta de Madrid es un problema para el PP nacional"

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a subir el tono y ha comparado ahora las protestas contra el genocidio de Israel en Gaza, después de hacerlo con la tragedia de la guerra de Sarajevo, con el "ambiente preguerracivilista", criticando como acostumbra al presidente del Gobierno.La periodista de 'El Mundo', Lucía Méndez, tras escuchar estas declaraciones que podemos ver en este vídeo, subraya que "la presidenta de la Comunidad está hablando como si Netanyahu no estuviera haciendo una masacre, calificada por la ONU como genocidio, en Gaza

| etiquetas: lucía méndez , el mundo , ayuso , problema , pp
13 3 1 K 162 actualidad
6 comentarios
13 3 1 K 162 actualidad
fareway #1 fareway *
Lucía Méndez, periodista de "ElMundo". Como sus palmeros le bajen el dedo... mal lo lleva la amiga del defraudador.
1 K 35
#3 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Dice esta periodista que el PP tiene un discurso de centro y que no viene bien lo de Ayuso. Podría salir los de Podemos en las próximas elecciones y declararse partido de centro y portanto dejando a todos los demás a la derecha o ultra derecha o hiper derecha.
1 K 35
Thornton #5 Thornton
#3 En los años 90, cuando el PP insistía en que era un partido de centro, mi novia por entonces, sueca, decía que qué país tan raro España, con un partido claramente de derechas diciendo que no era de derechas.
1 K 35
#4 tierramar *
Ayuso está creando en Madrid un estado propio con los inmigrantes latinos, mientras lo madrileños se van. Está atrayendo y trayendo a Madrid a los latíno-americanos del norte y del sur; y los fideliza con la religión: evangelistas y judios sefardíes. Creo que le importa un pepino lo que pase con el PP a nivel nacional, total de conservar su virreinato en Madrid, vivir a cuerpo de reina, con una justicia que la va a defender por ser del PP. Dense cuenta de que si no estuviera en el PP, y no conociera secretos inconfensables de Aguirre,; seria una mileuristas o en el paro
0 K 19
ipanies #2 ipanies
Esque tener que ir a las tertulias a defender a los jefes cuando ya han pasado a posturas indefendibles si no tienes un problema cognitivo grave se le hace duro hasta a las viejas glorias como Méndez.
0 K 13
#6 Sacapuntas *
Ayuso necesita tratamiento psiquiátrico y algunos de sus colaboradores una orden de alejamiento. :troll:
0 K 11

menéame