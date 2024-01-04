La lucha contra los incendios forestales cubrirá todas las vacantes de bomberos en Asturias

La Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios del Principado de Asturias también ha adjudicado un contrato de 3,4 millones de euros para los próximos tres años, destinado a reforzar las tareas de vigilancia y prevención de incendios forestales y han resultado concesionarias siete empresas forestales asturianas y permitirá desplegar a más de 120 efectivos distribuidos por todo el Principado.