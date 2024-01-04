La lucha contra los incendios forestales cubrirá todas las vacantes de bomberos en Asturias

La Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios del Principado de Asturias también ha adjudicado un contrato de 3,4 millones de euros para los próximos tres años, destinado a reforzar las tareas de vigilancia y prevención de incendios forestales y han resultado concesionarias siete empresas forestales asturianas y permitirá desplegar a más de 120 efectivos distribuidos por todo el Principado.
| etiquetas: asturias , incendios , presupuesto , bomberos
Porque los chiringuitos permiten enchufar a cualquiera sin una formación especifica, y tejer la red clientelar. Mientras la sanidad , la educación, bomberos,... requieren una titulación y formación especificas; y no sirven para meter enchufados y aumentar la red clientelar. Al PPSOE la población les importa un pito, sólo buscan seguir en el poder como sea: ampliando la red clientelar, atrayendo a inmigrantes a pesar del paro y las bajas condiciones laborales debido al excedente de mano de obra,...
