edición general
9 meneos
12 clics
La lucha contra los incendios forestales cubrirá todas las vacantes de bomberos en Asturias

La lucha contra los incendios forestales cubrirá todas las vacantes de bomberos en Asturias

La Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios del Principado de Asturias también ha adjudicado un contrato de 3,4 millones de euros para los próximos tres años, destinado a reforzar las tareas de vigilancia y prevención de incendios forestales y han resultado concesionarias siete empresas forestales asturianas y permitirá desplegar a más de 120 efectivos distribuidos por todo el Principado.

| etiquetas: asturias , incendios , presupuesto , bomberos
7 2 0 K 95 actualidad
5 comentarios
7 2 0 K 95 actualidad
#3 tierramar
¿Porqué en españa aumentan los chiringuitos inútiles, y no se amplia el personal sanitario, profesores, bomberos,... aunque hagan falta? Llegando a situaciones limite como los incendios, las listas de espera, Hospitales como la Paz al limite?
Porque los chiringuitos permiten enchufar a cualquiera sin una formación especifica, y tejer la red clientelar. Mientras la sanidad , la educación, bomberos,... requieren una titulación y formación especificas; y no sirven para meter enchufados y aumentar la red clientelar. Al PPSOE la población les importa un pito, sólo buscan seguir en el poder como sea: ampliando la red clientelar, atrayendo a inmigrantes a pesar del paro y las bajas condiciones laborales debido al excedente de mano de obra,...
0 K 12
enochmm #4 enochmm
Todo lo que sea contratar a empresas privadas les encanta.
0 K 11
#1 amusgada *
Y eres tan vago que ni buscarás esas empresas forestales asturianas si son parte de una red clientelar ni te molestarás en ver si realmente se cubrieron las plazas que se dijeron se iban a cubrir. Porque la propaganda es lo importante, las palabras y no los hechos. Lee más el BOPA y menos La Nuea Engaña, anda.
0 K 8
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 estoy esperando a que lo hagas tú y me digas.

Puede subir las noticias y todo
1 K 34
#5 amusgada
#2 pero pesao de marras, que toy con cabestrillo y 2 tendones del llombu rotos, me cuesta dios y la vida escribir y me tas pidiendo coses que CUALQUIERA PUEDE BUSCAR SI LE INTERESA, pero no en prensa, sino nel BOPA y en asociaciones profesionales de los colectivos afectaos. Tú simplemente haces cortapegas de noticias viejas sin poner cuanto de lo que se prometió se cumplió y ya crees que cumpliste o_o alucino, investiga un poco y deja de saturanos con noticias irrelevantes, antiguas, cansinas y fuentes no profesionales (un periodista adepto al régimen no te va a contar lo mismo que un sindicalista de bomberos, pero claro ¿cuales son más fáciles de googlear, las promesas vacías o las protestas contra esas promesas vacías?
0 K 8

menéame