publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
70
clics
La lucha de un auténtico nazi por destacar ahora que todos son nazis (ENG)
Les presento a Chuck. Chuck es un nazi de verdad. Pero ahora que todos son nazis, le cuesta destacar en el mundo. ¡Qué pena!
|
etiquetas
:
nazis
,
todo el mundo es nazi
#4
kinnikuman
Nazi else matters
3
K
44
#3
MoñecoTeDrapo
La historia que emocionó a Spielberg
0
K
11
#2
CharlesBrowson
Nazis de temporá como diría Raimundo Amador
0
K
9
#1
duende
Me gusta jugar.
0
K
8
#5
guillersk
#1
bahhh aficionado
0
K
10
