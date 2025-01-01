edición general
La lucha de un auténtico nazi por destacar ahora que todos son nazis (ENG)

La lucha de un auténtico nazi por destacar ahora que todos son nazis (ENG)

Les presento a Chuck. Chuck es un nazi de verdad. Pero ahora que todos son nazis, le cuesta destacar en el mundo. ¡Qué pena!

5 comentarios
kinnikuman #4 kinnikuman
Nazi else matters
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
La historia que emocionó a Spielberg :-D
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Nazis de temporá como diría Raimundo Amador :troll:
duende #1 duende
Me gusta jugar.
#5 guillersk
#1 bahhh aficionado :-D
