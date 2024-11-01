·
La lotería en España y su curiosa historia
Descubre el origen del sorteo en España el cual se remonta al año 1812 durante el reinado de Carlos III.
#1
surco
*
En 1812 Carlos III llevaba 40 años criando malvas. No estaba para fundar loterias
3
K
33
