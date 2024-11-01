Los “momios” españoles

La “vía chilena al socialismo” concluyó con la muerte de Allende y el advenimiento de una dictadura sangrienta que costó la vida de cientos de miles de demócratas. La derecha de ese país, que era considerado como un ejemplo de democracia, no tuvo piedad desde el mismo momento en que Allende tomó posesión. Se les apodaba “los momios” (las momias) y su actuación recuerda la que está llevando a cabo el Partido Popular en este país. Por mucho que digan que las condiciones son radicalmente diferentes, el objetivo es el mismo.
| etiquetas: salvador allende , los momios , pp , socialismo
Los derechistas todavía recuerdan que algunos partidarios de Allende cantaban "Los momios al paredón y las momias al colchón". Lo que no recuerdan tan bien es eso fue lo que ellos hicieron después con los "upelientos".