Los “momios” españoles

La “vía chilena al socialismo” concluyó con la muerte de Allende y el advenimiento de una dictadura sangrienta que costó la vida de cientos de miles de demócratas. La derecha de ese país, que era considerado como un ejemplo de democracia, no tuvo piedad desde el mismo momento en que Allende tomó posesión. Se les apodaba “los momios” (las momias) y su actuación recuerda la que está llevando a cabo el Partido Popular en este país. Por mucho que digan que las condiciones son radicalmente diferentes, el objetivo es el mismo.