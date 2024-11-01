edición general
López Miras publica un tuit diciendo que la Región de Murcia está "siempre al servicio del PP" y después lo borra: "¡Ay el subconsciente!"

Posteriormente, el mandatario volvió a publicar otro pero con la idea del revés: "El PP siempre al servicio de la Región de Murcia y de España".

devilinside #1 devilinside
No sé si es un lapsus freudiano, o que el tipo es más mongólico de lo que parece
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 ambas pueden coincidir?
devilinside #5 devilinside
#4 La trisomia natural es compatible con cualquier cosa
OCLuis #7 OCLuis
#1 Es del PP y además ostenta un cargo de responsabilidad del que dependen hasta las vidas de los que le han votado, ergo va a ser la segunda opción que presentas.

Esto que estoy diciendo lo sabemos todos. Algunos lo aceptan, otros tienen que tragarse ese sapo y el resto tiene que rezar para que no pase ninguna desgracia o emergencia que tenga que gestionar esta mafia inútil.
#9 Katos
#1 yo creo que. Enchufar a tu hermano en un puesto de trabajo inexistente durante años y cotizar en Portugal es peor.
Pero qué se yo.
devilinside #11 devilinside
#9 A propósito del tema, calzador
sotillo #10 sotillo
#1 Es de derechas, del pp y el presidente de Murcia, no se pueden hacer más méritos para ser un lerdo con medallas
#3 laruladelnorte
Solo dicen las verdades cuando se le escapan. >:-(
#2 trasparente
Un murciano diciendo murcianadas, nada nuevo, es Murcia
mikeoptiko #6 mikeoptiko
#2 hombre en este sub no va a ser un soriano diciendo sorianadas xD
Lamantua #8 Lamantua
El fachapancetas nunca defrauda.
