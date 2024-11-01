·
López Miras publica un tuit diciendo que la Región de Murcia está "siempre al servicio del PP" y después lo borra: "¡Ay el subconsciente!"
Posteriormente, el mandatario volvió a publicar otro pero con la idea del revés: "El PP siempre al servicio de la Región de Murcia y de España".
lópez miras
murcia
pp
murcia
#1
devilinside
No sé si es un lapsus freudiano, o que el tipo es más mongólico de lo que parece
6
K
94
#4
Verdaderofalso
#1
ambas pueden coincidir?
2
K
48
#5
devilinside
#4
La trisomia natural es compatible con cualquier cosa
0
K
12
#7
OCLuis
#1
Es del PP y además ostenta un cargo de responsabilidad del que dependen hasta las vidas de los que le han votado, ergo va a ser la segunda opción que presentas.
Esto que estoy diciendo lo sabemos todos. Algunos lo aceptan, otros tienen que tragarse ese sapo y el resto tiene que rezar para que no pase ninguna desgracia o emergencia que tenga que gestionar esta mafia inútil.
2
K
41
#9
Katos
#1
yo creo que. Enchufar a tu hermano en un puesto de trabajo inexistente durante años y cotizar en Portugal es peor.
Pero qué se yo.
0
K
9
#11
devilinside
#9
A propósito del tema, calzador
0
K
12
#10
sotillo
#1
Es de derechas, del pp y el presidente de Murcia, no se pueden hacer más méritos para ser un lerdo con medallas
2
K
43
#3
laruladelnorte
Solo dicen las verdades cuando se le escapan.
2
K
45
#2
trasparente
Un murciano diciendo murcianadas, nada nuevo, es Murcia
1
K
17
#6
mikeoptiko
#2
hombre en este sub no va a ser un soriano diciendo sorianadas
0
K
11
#8
Lamantua
El fachapancetas nunca defrauda.
0
K
9
