“Si logramos que haya al menos dos personas por coche, reducimos a la mitad el número de vehículos y las emisiones; este es el gran reto del siglo XXI”

“En la DGT decimos que mover 1.500 kg para desplazar una persona… No sé si nos lo podemos permitir....". “En Francia van por su segunda ley de movilidad y aquí todavía no tenemos aprobada la primera. En las últimas elecciones municipales, uno de los grandes temas era la movilidad en las ciudades, el modelo a seguir. El futuro de las ciudades se jugará en el terreno de la movilidad. La que resuelva bien la movilidad atraerá inversiones, futuro y talento. Y la que no, será el caos”, afirma Pere Navarra, director de la DGT.