“Si logramos que haya al menos dos personas por coche, reducimos a la mitad el número de vehículos y las emisiones; este es el gran reto del siglo XXI”

“En la DGT decimos que mover 1.500 kg para desplazar una persona… No sé si nos lo podemos permitir....". “En Francia van por su segunda ley de movilidad y aquí todavía no tenemos aprobada la primera. En las últimas elecciones municipales, uno de los grandes temas era la movilidad en las ciudades, el modelo a seguir. El futuro de las ciudades se jugará en el terreno de la movilidad. La que resuelva bien la movilidad atraerá inversiones, futuro y talento. Y la que no, será el caos”, afirma Pere Navarra, director de la DGT.
2. Obliga al teletrabajo
3.prohibe o penaliza coches tanque de más de 2 ton o suvs enormes
4. Mejora el transporte público
5.Bonifica al que usa la bici
Y luego ya si eso empezamos a hablar de carsharing
- Prohibido los yates
- Prohibido uso de avion privado para actividades lúdicas
Y todo perfecto
Ellos como siempre van con chofer, secretaria y escolta, cumplen de puta madre.
Y por qué no prohibimos los coches y que quien quiera vehículo se compre un autobús y tenga que ponerse de acuerdo con 52 personas para irse a trabajar, al super o de vacaciones?
Solo tiene una directriz .
Recaudar.
Que digan la verdad, nos molesta que la plebe use un vehículo propio