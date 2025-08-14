edición general
“Si logramos que haya al menos dos personas por coche, reducimos a la mitad el número de vehículos y las emisiones; este es el gran reto del siglo XXI”

“En la DGT decimos que mover 1.500 kg para desplazar una persona… No sé si nos lo podemos permitir....". “En Francia van por su segunda ley de movilidad y aquí todavía no tenemos aprobada la primera. En las últimas elecciones municipales, uno de los grandes temas era la movilidad en las ciudades, el modelo a seguir. El futuro de las ciudades se jugará en el terreno de la movilidad. La que resuelva bien la movilidad atraerá inversiones, futuro y talento. Y la que no, será el caos”, afirma Pere Navarra, director de la DGT.

TipejoGuti #4 TipejoGuti
Si acabamos con los yates y cruceros de lujo podríamos ir montados en un tractor para cada uno si quisiéramos...parece que lo que no queremos es molestar a los ricos :roll:
17 K 180
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#4 y no te olvides de aviones VIP.
3 K 34
#9 SACROMONTE
#4 Y los aviones privados, que encima el carburante no paga IVA,...
3 K 40
sotillo #23 sotillo
#4 Si añades los aviones privados ya te sales
1 K 22
eltxoa #3 eltxoa
el chofer y él.
10 K 87
Destrozo #18 Destrozo
1. Obliga a las empresas a flexibilizar horarios.
2. Obliga al teletrabajo
3.prohibe o penaliza coches tanque de más de 2 ton o suvs enormes
4. Mejora el transporte público
5.Bonifica al que usa la bici

Y luego ya si eso empezamos a hablar de carsharing
9 K 81
Nobby #20 Nobby
#18 te aplaudo hasta con las orejas...
0 K 10
Loyert #28 Loyert
#18
- Prohibido los yates
- Prohibido uso de avion privado para actividades lúdicas

Y todo perfecto
0 K 6
Apotropeo #2 Apotropeo
Y si en vez de lograr que vayan dos logramos que vayan 20 habremos descubierto el autobús
7 K 66
janatxan #7 janatxan *
Mejorar el transporte público ya tal.
Ellos como siempre van con chofer, secretaria y escolta, cumplen de puta madre.
4 K 59
#19 Chuache_cientifico
Y si ponemos teletrabajo a todos los profesionales que podrían ejercerlo, reduciríamos las emisiones en un porcentaje brutal, pero eso no, porque sería dar derechos a los trabajadores.
5 K 55
#1 deimian86 *
¿Estas son "girl maths" de estas que le llaman ahora no?
5 K 49
ChatGPT #13 ChatGPT
#1 más bien las tontomaths
1 K 21
ChatGPT #12 ChatGPT
Y si metemos a 4, habrá la cuarta parte, y si todo el mundo compra un 7 plazas y obligamos a llenarlo, se reducirá más.
Y por qué no prohibimos los coches y que quien quiera vehículo se compre un autobús y tenga que ponerse de acuerdo con 52 personas para irse a trabajar, al super o de vacaciones?
4 K 42
#8 Tensk
¿Este impresentable no se podía jubilar de una puta vez en vez de tocar los cojones?
3 K 41
#10 perej
Algo me dice que la manera de conseguirlo, tendrá que ver con el dinero de cada cual, es decir, los ricos podrán ir solos, y para el resto será un lujo
3 K 32
#17 Borgiano *
Pero este tío es un puto genio. ¿Y si hacemos que vaya él en autobús cuánto nos ahorramos?
2 K 28
Xuanin71 #5 Xuanin71
Da igual lo que diga el personaje ste.
Solo tiene una directriz .
Recaudar.
2 K 26
babuino #16 babuino
¿Cuál es la relación peso/personas en un avión? Y es más ¿Cuánto combustible de avión (bastante más guarro que la gasolina) requiere traer a un inglés desde Liverpool a Benidorm? Y es más ¿Pa' qué? ¿Merece la pena? ¿Qué relación hay entre el beneficio de este tipo de turismo de baja calidad frente a su coste ambiental, costes sociales, uso de infraestructuras...?
2 K 26
#14 AntonioBazalo
Transporte público en condiciones y reducirás el tráfico más todavía.
1 K 21
#25 SpeakerBR
#14 Teletrabajo y el directivo que se oponga a la cárcel.
0 K 6
Metabarón #15 Metabarón
Que vayan tomando ejemplo yendo en autobús al Congreso.
1 K 19
Harkon #26 Harkon
Que tal si fomentamos el teletrabajo en donde se pueda?
0 K 13
reivaj01 #11 reivaj01
Yo siempre que veo a este tío me quedo con la duda de si es tonto o muy tonto.
0 K 11
rnd #21 rnd
#11 lo segundo obvio
0 K 7
sotillo #24 sotillo
#11 Vive como los Capriles y se piensa que el mundo es de este nivel hacia arriba
0 K 11
camvalf #22 camvalf
Este es tonto del to, directamente que prohíban usar coche particular a todo aquel que no ingrese mas de 400.000€ neto año y que se dejen de tonterías medioambientales donde mi cordobilla de 22 años que con el que hacia mas de 1000 km por deposito no podía entrar en ciudad porque contaminaba, pero un todo terreno motor 4000 cc como le metían una microhibridación era eco y si entraba.
Que digan la verdad, nos molesta que la plebe use un vehículo propio
0 K 10
#27 Samaritan *
Luego nos dirán que no se venden suficientes coches y que se perderán miles de puestos de trabajo. Es el pez que se muerde la cola.
0 K 7

