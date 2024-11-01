La locura gastronómica de la Generación Z desencadena un boom del pistacho en la España vaciada [EN]

“Aquí en Castilla y León las propiedades no son muy grandes”, “la gente tiene parcelas porque su abuelo era agricultor, y luego su padre…” Terrenos demasiado sentimentales para vender, pero demasiado pequeños para alquilar. El cultivo del pistacho se ajusta a esa realidad, ya que es rentable, requiere poco mantenimiento y es adecuado para parcelas modestas. Productores están pasando del cultivo de frutos secos crudos a productos de valor añadido como aceite de pistacho, harina y pastas naturales, apostando por el “oro verde”.