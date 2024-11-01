Localizan al «Heisenberg de los chips»: tenía una Clean Room casera de clase 100 creada en un cobertizo  

Para poder fabricar chips se requiere que haya un nivel de contaminación mínimo, pues incluso las pequeñas partículas de polvo pueden acabar con un chip. La sala limpia Clase 100 es un logro que solo unas pocas fábricas consiguen y esto es justo lo que ha logrado un YouTuber al hacer una transformación completa de su cobertizo en un laboratorio de producción de chips que cumple con esas estrictas normativas, algo digno del propio Heisenberg de Breaking Bad.