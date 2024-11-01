edición general
El lobo es ‘temeroso’ del ser humano, según un estudio publicado en Current Biology

Un estudio de la Universidad de Ontario Occidental (Canadá) indica que incluso “cuando existen leyes para protegerlos, los lobos temen plenamente al ‘superdepredador» humano. Los investigadores colocaron sistemas ocultos de cámaras y altavoces automáticos en la intersección de los caminos del bosque de Tuchola que, cuando se activaban al pasar un animal a poca distancia (10 metros), filmaban su respuesta al oír a humanos hablando tranquilamente en polaco, perros ladrando o sonidos de control no amenazantes (cantos de pájaros). Los lobos eran

5 comentarios
frg
Si casi los masacramos del todo. Lo raro sería lo contrario.
ewok
#1 Y durante siglos fueron la personificación simbólica del mal.
Asimismov
Si yo voy por el bosque y oigo a gente hablar en polaco, salgo en dirección contraria y muy probablemente por los mismos motivos que los lobos.
josejon
Ya los hemos 'condicionado' en eso (gracias Pavlov). Ahora nos falta lograr que sean herbívoros.
Xoche
Normal que lo sea. El ser humano es lo peor de la naturaleza
