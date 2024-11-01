edición general
El lobby israelí ensalza a Juan Carlos I y ataca duramente al rey Felipe VI: "Ya no es amigo de los judíos"

“El rey de España ya no es amigo de los judíos. Y los judíos que aman a Israel nunca volverán a reconocerlo como tal”, ha expresado de forma tajante Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), aparato de presión al servicio de Netanyahu y en pro del genocidio. Felipe V “ha decidido atar su futuro y su reputación al destino de un Gobierno corrupto, traicionero y miserablemente antisemita”, proseguía el chiringuito. “Con él compartirá su juicio en la historia”, insistían en unir el futuro del rey con el de Pedro Sánchez.

Macadam #4 Macadam
De los judíos no sionistas y no genocidas, sí
3 K 40
pitercio #5 pitercio
Yo ayer comí judías. Lo traigo porque aquí esta peña usa definiciones privadas e invisibles para lo que quieren.
1 K 24
#11 Albarkas
#5 Antisemita y además machista :troll:
1 K 24
#10 omega7767
menudos tiempos....

primero tenemos a Sanchez hablando de Genocidio

despues tenemos Feijoo, Abascal y la marquesa hablando de terrorismo, rehenes y Hamás

por último viene el Preparado y habla de niños muertos, genocidio y cosillas
1 K 23
XtrMnIO #14 XtrMnIO
El lobby israelí está llamando genocidas y sionistas a todos los judios?
1 K 23
pepel #3 pepel
Quisimos venderle petroleo y nos intentó pagar con un ferrocarril.
0 K 20
nanustarra #7 nanustarra
Ni puto caso a los sionazis.
1 K 19
Mltfrtk #1 Mltfrtk
Casi me la pega El Mundo Today.
0 K 16
wildseven23 #12 wildseven23
ACOM blanqueando a un Borbón, el mundo está loco :shit:
0 K 15
Dene #13 Dene
Está bien que la referencia a ensalzar por el estado sionazi sea la del heredero político de un dictador golpista, reconocido borracho, adúltero, putero, comisionista y defraudador de Hacienda....
Israel se acerca a una figura de referencia moral a su altura
0 K 13
Josecoj #2 Josecoj
Ya no es amigo de los judíos, y cada vez más gente lo va a dejar de ser. Y los únicos culpables de eso son ellos
1 K 11
ur_quan_master #8 ur_quan_master
ACOM decide quienes son buenos judios y quienes no. Un paso más cerca de purgar malos judios, según ellos.
0 K 11
#6 luckyy
Luego, que si les expulsan de todos los lados!!!!
0 K 9
elmileniarismovaallegar #9 elmileniarismovaallegar
Primera vez que mi rey hace algo de lo que me enorgullezco...
0 K 7
#15 cKr1
Lo de ACOM es una locura. Si se supiese la lista de políticos comprados por estos mermados...
0 K 7

