El lobby israelí ensalza a Juan Carlos I y ataca duramente al rey Felipe VI: "Ya no es amigo de los judíos"

“El rey de España ya no es amigo de los judíos. Y los judíos que aman a Israel nunca volverán a reconocerlo como tal”, ha expresado de forma tajante Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), aparato de presión al servicio de Netanyahu y en pro del genocidio. Felipe V “ha decidido atar su futuro y su reputación al destino de un Gobierno corrupto, traicionero y miserablemente antisemita”, proseguía el chiringuito. “Con él compartirá su juicio en la historia”, insistían en unir el futuro del rey con el de Pedro Sánchez.
primero tenemos a Sanchez hablando de Genocidio
despues tenemos Feijoo, Abascal y la marquesa hablando de terrorismo, rehenes y Hamás
por último viene el Preparado y habla de niños muertos,
genocidioy cosillas
Israel se acerca a una figura de referencia moral a su altura