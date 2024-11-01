El lobby israelí ensalza a Juan Carlos I y ataca duramente al rey Felipe VI: "Ya no es amigo de los judíos"

“El rey de España ya no es amigo de los judíos. Y los judíos que aman a Israel nunca volverán a reconocerlo como tal”, ha expresado de forma tajante Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), aparato de presión al servicio de Netanyahu y en pro del genocidio. Felipe V “ha decidido atar su futuro y su reputación al destino de un Gobierno corrupto, traicionero y miserablemente antisemita”, proseguía el chiringuito. “Con él compartirá su juicio en la historia”, insistían en unir el futuro del rey con el de Pedro Sánchez.