Lluvias fuertes en España y el sur de Europa mientras el Ártico permanece inusualmente seco: el tiempo europeo al revés

Enero estuvo dominado por una persistente anomalía de presión, con grandes anticiclones ocupando permanentemente las latitudes septentrionales, entre Europa del Este, Escandinavia, el Atlántico Norte y las islas británicas. Esto obligó a las borrascas circular hacia el sur, convirtiendo a España en el principal receptor de precipitaciones europeas. La explicación científica de este "tiempo al revés" reside en una configuración de la Oscilación Ártica (OA) fuertemente negativa.