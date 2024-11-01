edición general
Lluvias fuertes en España y el sur de Europa mientras el Ártico permanece inusualmente seco: el tiempo europeo al revés

Enero estuvo dominado por una persistente anomalía de presión, con grandes anticiclones ocupando permanentemente las latitudes septentrionales, entre Europa del Este, Escandinavia, el Atlántico Norte y las islas británicas. Esto obligó a las borrascas circular hacia el sur, convirtiendo a España en el principal receptor de precipitaciones europeas. La explicación científica de este "tiempo al revés" reside en una configuración de la Oscilación Ártica (OA) fuertemente negativa.

Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
"En el entorno de la sierra de Grazalema, en el sur de la España peninsular, se han acumulado más de 1200 l/m² en enero de 2026, batiendo el récord de dicho mes en una serie que comienza en 1913."
La sierra de Grazalema es uno los lugares que más llueve en España.
0 K 13
#4 lectorcritico
#1 Pero eso es mas que la capital de provincia mas lluviosa y al año en grazalema llueve uno 3kl y lo de enero es mas de 1/3.
0 K 13
TodasHieren... #2 TodasHieren...
¿dónde hay que llamar para que nos mande algo de fresquito en verano?
0 K 10
Asimismov #3 Asimismov
#2 a Ourense no.
0 K 12

