¿Qué llevó a Hamas a la masacre de hace dos años y a Israel a arrasar Gaza: era eso lo que querían? [CAT]

¿Por qué Hamas lanzó un ataque contra Israel que sorprendió por su dureza, dimensión, coordinación e imprevisibilidad? ¿Qué buscaba Netanyahu al reaccionar con lo que muchos, como la ONU, califican de genocidio?
Asi que volvere a escribir mi comentario. Segun ultimas pruebas el gobierno de Israel SABIA lo del ataque y no hizo nada para pararlo. A partir de aqui que cada uno saque sus conclusiones. O son unos inutiles por no poner las medidas necesarias para pararlo, o son unos traidores por dejar matar y secruestrar a sus nacionales por motivos espurios. pick your poison my friend.
www.aljazeera.com/news/2023/10/7/hamas-says-it-has-enough-israeli-capt
www.youtube.com/watch?v=a2hXKEQ2x1o
no tengo pruebas
Ni vergüenza
www.nytimes.com/es/2023/12/01/espanol/israel-plan-hamas-ataque.html
amp.rtve.es/noticias/20240618/inteligencia-israeli-alerto-antes-del-7-
www.abc.es/internacional/israel-sabia-hamas-iba-atacar-ano-revelacione
es.euronews.com/2025/09/11/egipto-y-turquia-avisaron-a-hamas-antes-del
www.escenariomundial.com/2024/06/21/israel-sabia-que-hamas-llevaria-a-
Y si hay pruebas, pues no hay dudas.