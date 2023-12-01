edición general
¿Qué llevó a Hamas a la masacre de hace dos años y a Israel a arrasar Gaza: era eso lo que querían? [CAT]

¿Por qué Hamas lanzó un ataque contra Israel que sorprendió por su dureza, dimensión, coordinación e imprevisibilidad? ¿Qué buscaba Netanyahu al reaccionar con lo que muchos, como la ONU, califican de genocidio?

makinavaja #3 makinavaja
¿Qué llevó a los españoles a la masacre de franceses del 2 de mayo de 1808? :-D :-D :-D :-D
Kachemiro #12 Kachemiro
#3 que llevo a los judios del gueto de Varsovia a cometer la masacre de nazis el 19 de abril de 1943?
#11 Leon_Bocanegra
Tócate los cojones. Alcama preguntando a ver quién dice el comentario más miserable. Y de los 100 comentarios más miserables 99 están en su historial.
djfrik #10 djfrik *
#4 lol, Prueba Calentita de hoy www.meneame.net/story/inteligencia-israeli-alerto-tres-horas-antes-ata
Asi que volvere a escribir mi comentario. Segun ultimas pruebas el gobierno de Israel SABIA lo del ataque y no hizo nada para pararlo. A partir de aqui que cada uno saque sus conclusiones. O son unos inutiles por no poner las medidas necesarias para pararlo, o son unos traidores por dejar matar y secruestrar a sus nacionales por motivos espurios. pick your poison my friend.
Olepoint #6 Olepoint
Hace tiempo un 'policía' local de Sevilla me explicaba qué hacían cuando querían detener a alguien, se acercaban a él y le pisaban, cuando la persona se intentaba defender y empujaba al "agente" para zafarse del pisotón, era detenido por agresión a un agente.... Sí, ese es el nivelito....
yocaminoapata #13 yocaminoapata
#6 A eso se le llama Pallywood
angelitoMagno #17 angelitoMagno
#16 Parece que querían la liberación de todos los prisioneros palestinos en cárceles israelís. Y pensarían que si golpeaban con la suficiente fuerza al inicio, forzarían a negociar al gobierno de Israel. Supongo que no esperaban que Netanyahu optara por ignorar a los rehenes.
www.aljazeera.com/news/2023/10/7/hamas-says-it-has-enough-israeli-capt
Sinyu #14 Sinyu
Creo que se están no viendo mas cosas en toda esa área y los de Hamas se montaron en una salida para adelante. La explotación del gas que hay en las costas frente a Egipto, Gaza, Israel y Libano, los Turcos que quieren unir los pueblos túrquicos y enviar el gas del centro de Asia a Europa no quieren el anterior, los Qateries que miran a los Sauditas y se preguntan si seran el nuevo Yemen, los egípcios que estan calmando las aguas tras la represión que siguió el golpe de Estado, Siria está como…   » ver todo el comentario
#15 Lusco2
#4 No hacen falta pruebas para reconocer de inmediato la falsedad de un billete de 6 euros. Gaza tenia su espacio aéreo restringido y vigilado, no había puerto y como mucho se permitía actividad costera de algún barco de pescadores que casi siempre eran hostigados.
www.youtube.com/watch?v=a2hXKEQ2x1o
alcama #1 alcama
A ver, entre los que dicen que fue ataque de falsa bandera y los "Barbi Gaza" que dicen que no violaron mujeres, a ver quien dice el comentario más miserable
djfrik #2 djfrik *
#1 no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas que Israel lo sabia y dejaron hacer para poder justificar lo que llevan 40 años deseando, que es arrasar el estado palestino-
3 K 33
alcama #4 alcama
#2

no tengo pruebas

Ni vergüenza
Tx4 #5 Tx4
#4 #1 de momento vas bien posicionado para tal fin
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#2 Vale, ahora la pregunta es, ¿qué buscaba Hamás?
#16 Lusco2
#7 Principalmente frenar el reconocimiento del estado israelí por parte de Arabia Saudi y que el status quo de ocupación se normalizase y perpetuase. Con un territorio confinado y sin recursos a la larga significaba el fin de Gaza,lo han precipitado y poco más
#9 Tecar *
#2 Si no tienes pruebas tienes que tener dudas.
Y si hay pruebas, pues no hay dudas.
