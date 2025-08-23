¿Para qué lleva gafas Indiana Jones? ¿Por qué los villanos de James Bond cuentan sus planes? Los errores que esconden las obras maestras del cine

El agente está atado ante una sierra que le cortará en dos, mientras recibe una charla de su némesis que, continuación tras continuación, siempre le confesará su estrategia; en cambio, 007 suele solucionar sus disputas con un tiro rápido. ¿Cómo puede repetirse tamaño error película tras película? Y no es solo Bond. ¿Por qué usa gafas Indiana Jones cuando da clase, si nunca las necesita el resto de su vida? ¿Y por qué defiende que la arqueología es una ciencia de empollar, si él mismo es un ladrón de reliquias?
James Bond es solo para eso, para marcar con fuego ardiendo el supremacismo blanco frente a "pueblos inferiores y subdesarrollados" por donde se pasea el protagonista de esa serie inminda de refritos sin argumento.
El malo se lo piensa una y otra vez, y realiza largas disertaciones hasta que se le escapa....
Es el guión común...
¿Por qué los villanos no le pegan un tiro al héroe en cuanto le capturan? Pues por eso, porque es ficción, en la realidad no se lo pensarían.
No es un error, es un convenio que aceptamos a través de ese compromiso entre autor y espectador, que llamamos "suspensión de la credulidad". Yo acepto cosas que en el mundo real