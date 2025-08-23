edición general
¿Para qué lleva gafas Indiana Jones? ¿Por qué los villanos de James Bond cuentan sus planes? Los errores que esconden las obras maestras del cine

¿Para qué lleva gafas Indiana Jones? ¿Por qué los villanos de James Bond cuentan sus planes? Los errores que esconden las obras maestras del cine

El agente está atado ante una sierra que le cortará en dos, mientras recibe una charla de su némesis que, continuación tras continuación, siempre le confesará su estrategia; en cambio, 007 suele solucionar sus disputas con un tiro rápido. ¿Cómo puede repetirse tamaño error película tras película? Y no es solo Bond. ¿Por qué usa gafas Indiana Jones cuando da clase, si nunca las necesita el resto de su vida? ¿Y por qué defiende que la arqueología es una ciencia de empollar, si él mismo es un ladrón de reliquias?

Don_Pixote #1 Don_Pixote
“ Así, además de cuestionarse por qué jamás matan a Bond”

Pues…
#3 soberao
#1 Muestra al mundo la "superioridad" de los servicios secretos ingleses y sus miembros sobre el resto de razas y naciones...
James Bond es solo para eso, para marcar con fuego ardiendo el supremacismo blanco frente a "pueblos inferiores y subdesarrollados" por donde se pasea el protagonista de esa serie inminda de refritos sin argumento.
Khadgar #6 Khadgar
#1 Esto se cumple en casi toda las películas de James Bond. :roll:
obmultimedia #8 obmultimedia
#6 En la ultima si se cumple :roll: :roll: :roll:
#2 chavi
Los buenos a la que tienen una mínima oportunidad se cepillan al malo.

El malo se lo piensa una y otra vez, y realiza largas disertaciones hasta que se le escapa....

Es el guión común... xD xD
Khadgar #5 Khadgar
#2 No sería la primera vez que el bueno es el que deja escapar al malo. Aquí la gente hace lo que el guión necesita que haga. "Ups, he puesto al protagonista en una situación de la que no puede salir. Pues nada, milagrito y se escapa.", "Ups, he puesto al villano carismático que quiero conservar en una situación de la que no puede salir. No pasa nada, el protagonista tiene un momento de duda y escapa."
Khadgar #4 Khadgar
Mi teoría sobre los villanos que te cuentan el plan y luego te meten en una piscina con tiburones con rayos láser (o, en su defecto, lubinas) es que, en realidad, no quieren conquistar nada. Simplemente se aburren y así es cómo se entretienen.
angelitoMagno #10 angelitoMagno
Más que errores, son recursos narrativos. Es ficción y la ficción tiene unas herramientas para contar una historia que no tienen porqué tener reflejo en el mundo real.

¿Por qué los villanos no le pegan un tiro al héroe en cuanto le capturan? Pues por eso, porque es ficción, en la realidad no se lo pensarían.
No es un error, es un convenio que aceptamos a través de ese compromiso entre autor y espectador, que llamamos "suspensión de la credulidad". Yo acepto cosas que en el mundo real…   » ver todo el comentario
#12 josejon
#10 Ya solo falta que alguien se pregunte por qué en algunas la películas de ciencia ficción se supera la velocidad de la luz cuando conviene.
angelitoMagno #13 angelitoMagno
#12 Ojo, que a mi me encantan los artículos donde usan una peli de ciencia ficción para hablar de ciencia, o una película histórica para hablar de historia.
#7 Raskin
Indiana Jones lleva gafas porqué con ellas escucha mejor
alpoza #11 alpoza
El doctor Jones lleva gafas cuando no es Indiana Jones, como Clark Kent o Peter Parker... esta en el manual de superheroes con alterego :->
