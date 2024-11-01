Llegó el vuelo de argentinos deportados por Trump: Milei lo quiso mantener en secreto pero se filtró

Clarín detalló que se trata de un charter fletado por Washington que hará una escala en Colombia y otra en Brasil antes de llegar al país. De acuerdo a la información, el gobierno a través de Milei y el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, el objetivo era mantener el operativo en secreto porque significa un costo político alto dada la relación que la Casa Rosada pretende llevar a cabo con el trumpismo. Clarín agrega que en vuelos comerciales fueron deportados más de 300 argentinos de los Estados Unidos.