¿Llegó el fin de Alemania como país automovilístico?

La industria automovilística alemana atraviesa una etapa crítica, con caídas de beneficios, pérdida de cuota en China y retraso en la movilidad eléctrica. Los gigantes Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche y Audi mantienen beneficios millonarios, pero muy por debajo de los récords alcanzados durante la pandemia, lo que abre un debate sobre la necesidad urgente de reestructuración.
| etiquetas: alemania , automóvil , cuota , mercado
Mi próximo coche será chino. Aún no he decidido si será eléctrico puro (Xpeng) o híbrido enchufable (Omoda), pero me cago en pagar el sobreprecio de los europeos por una tecnología inferior.