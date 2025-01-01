¿Llegó el fin de Alemania como país automovilístico?

La industria automovilística alemana atraviesa una etapa crítica, con caídas de beneficios, pérdida de cuota en China y retraso en la movilidad eléctrica. Los gigantes Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche y Audi mantienen beneficios millonarios, pero muy por debajo de los récords alcanzados durante la pandemia, lo que abre un debate sobre la necesidad urgente de reestructuración.