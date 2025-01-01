edición general
¿Llegó el fin de Alemania como país automovilístico?

La industria automovilística alemana atraviesa una etapa crítica, con caídas de beneficios, pérdida de cuota en China y retraso en la movilidad eléctrica. Los gigantes Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche y Audi mantienen beneficios millonarios, pero muy por debajo de los récords alcanzados durante la pandemia, lo que abre un debate sobre la necesidad urgente de reestructuración.

3 comentarios
colipan #1 colipan
Si,y que se jodan, nord Stream
Narmer #2 Narmer
Que le compren los coches Israel y EEUU.

Mi próximo coche será chino. Aún no he decidido si será eléctrico puro (Xpeng) o híbrido enchufable (Omoda), pero me cago en pagar el sobreprecio de los europeos por una tecnología inferior.
g3_g3 #3 g3_g3
Se lo han buscado.
