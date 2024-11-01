edición general
Llegan a España los 'funeral planner', planificar tu entierro a los 33 años: "Hay gente que nos ha pedido tirar las cenizas al jardín de su ex"

Enterrarse con la moto, repartir su peso en vino en el sepelio y un funeral vikingo son algunas de las nuevas formas de morirse en España con la ayuda del servicio funerario Pazy. Tania tiene 33 años, reside en Canarias y ya sabe cómo quiere que sea su entierro. "He ido a elegir la ropa, el catering, el féretro, el lugar. De momento voy por ahí", explica en una entrevista telefónica con El HuffPost. Como ella es previsora ha querido dejarle a su familia todo atado y bien atado para que cuando fallezca.

| etiquetas: entierros , planificados , a los 33 años , funeral planner , pazy
plutanasio #6 plutanasio
#5 una cosa es tener un seguro de decesos para que tu familia no tenga que pagar la pasta que vale un funeral y otra cosa es esto del planner, que ahora a la gente le encanta decirlo todo en inglés.
1 K 25
antesdarle #1 antesdarle
Una vez muerto como si tiran tus restos en la alcantarilla. Somos efímeros y todo lo que hagamos también. Pero estar con 33 años pensando en tu entierro, en fin. Mucha suerte en la vida Tania
1 K 20
ochoceros #4 ochoceros
#1 Y suerte que no quiebre/cierre la empresa de aquí a que se muera xD
2 K 35
plutanasio #2 plutanasio
Cuando pensabas que todas la gilipolleces ya estaban inventadas el ser humano siempre te sorprende y se supera.
0 K 13
estemenda #5 estemenda
#2 Es invento viejo esto de hacer planes para después de muerto, anda que no hay gente pagando para pagar su entierro. Una aberración desde luego.
0 K 11
#7 mcfgdbbn3
No me gustan las incineraciones, pero ya puestos... que te tiren al Manzanares. :-P

Eso sí, el puente desde donde se hace, ya no está.
0 K 12
#3 endy
Claramente un artículo pagado para publicitar las empresa
0 K 7

