Llegan a España los 'funeral planner', planificar tu entierro a los 33 años: "Hay gente que nos ha pedido tirar las cenizas al jardín de su ex"

Enterrarse con la moto, repartir su peso en vino en el sepelio y un funeral vikingo son algunas de las nuevas formas de morirse en España con la ayuda del servicio funerario Pazy. Tania tiene 33 años, reside en Canarias y ya sabe cómo quiere que sea su entierro. "He ido a elegir la ropa, el catering, el féretro, el lugar. De momento voy por ahí", explica en una entrevista telefónica con El HuffPost. Como ella es previsora ha querido dejarle a su familia todo atado y bien atado para que cuando fallezca.