Llegan a España los cinco españoles liberados por Venezuela tras semanas de máxima tensión

Los cinco ciudadanos españoles que permanecían detenidos en Venezuela han aterrizado hoy en España. El ministro de Exteriores ha confirmado que ya se encuentran con sus familias, cerrando así un capítulo crítico en plena escalada bélica en la región

pedrario
Gran triunfo del derecho internacional...
Entresijos
#4 ¿Pero que derecho internacional si han secuestrado a un Presidente??? joder que pocas miras! Que derecho?? Te alegras porque liberan presos pero no te preguntas porque estaban presos?? te gusta el relato que te presentan y no miras más allá, coño, a ver si somos un poquito más críticos en lugar de defender a pies juntillas lo que te gusta que digan... piensa y razona lo que ha pasado y sobre todo, crea tu propia opinión y no compres la de otros.
pedrario
#15 han secuestrado a un dictador*
Harkon
#1 Vamos a ver a dos de ellos los dos vascos y veamos que trabajos tienen

José María Basoa Valdovino

www.linkedin.com/in/josé-maría-basoa-valdovinos-66880b121/

Empresa: XBS PROLOG S.A. de transportes, cuando es técnico en aires acondicionados, pero vale, aceptamos barco con esta.

www.linkedin.com/company/pro-log-s-a/

Ubicación de la empresa: 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, POLONIA (Polonia, vaya, vaya, esos que son tan amiguitos de EEUU y la CIA)…   » ver todo el comentario
nadapasista
#37 joder, que yo no he mediao, preguntale a zapatero
Harkon
#40 Tranquilo, solo era por dar "detalles" de esos "presos políticos" no iba contigo especialmente xD
cederrón
#4 ha sido gracias a zapatero.
pedrario
#36 No se lo creen ni la familia de los presos hulio >x.com/pedropcelis/status/2009593918875374031
#1 nadapasista
Quiero pensar que no eran presos politikos de esos que no existen
Fj_Bs
#1 que gane la diplomacia , y esten por fin libres , es la mejor forma de negociar , no entrar en mas polemicas , que yo sepa no eran santos ,,,
machismocriminal
#2 Poca diplomacia, aquí lo que ha habido es un señor tirando bombas y demostrando que puede cargarse al gobierno si le apetece, así que los que quedan tienen que bajarse los pantalones a cambio para que no se los cargue a todos.

www.reuters.com/world/americas/trump-cancels-second-wave-attacks-venez
Fartón_Valenciano
#7 Mira que no me gusta lo que ha hecho Trump, pero sin esos bombardeos esa gente seguiría encarcelada por motivos politicos...
3 K 41
Fj_Bs
#7 No hablaba de Venezuela , solo de los presos liberados con diplomacia , al pais les espera bastante problemas , ojala no pierdan mucha soberania ,
ostiayajoder
#1 Bueno....

A algunos los detuvieron con armas de guerra....

Pero bueno, como los presos politicos de ETA, intuyo.
nadapasista
#21 entonces no eran presos politikos, imagino que iran a prisión en España.
Harkon
#22 No han cometido delitos en españa, los han cometido en Venezuela
Catapulta #3 Catapulta
Pero estos quienes son entonces? Que hicieron? Y tal...
3 K 37
makinavaja
0 K 12
Catapulta
#31 Eso me suena a mí, si no habríamos oído hablar mucho del tema. Además la oposición habría rascado más y dicho que pedro Sánchez no hace nada por esos españoles y tal. Y sus familiares estarían en redes pidiendo ayuda o algo...
Leon_Bocanegra
#17 eso cuéntaselo al
presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez que agradeció expresamente la labor de mediación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como la del presidente brasileño Lula da Silva y la del Gobierno de Catar. Según el presidente de la Asamblea Nacional, estos actores internacionales han “sumado capacidades” para favorecer un clima de diálogo y convivencia
pedrario
#19 Eso #17

Cuéntaselo a los miembros del régimen de Maduro, amigos de ZP, que para nada tienen interés en promover personalidades políticas contrarias a EEUU para echarles un cable en horas bajas, palabrita de madurista :troll:

Si esta liberación estaba programada hace lo menos 7 años, pero ha dado la casualidad de coincidir con lo de Trump oyes xD

Mañana te publican los documentos que lo prueban, y las actas electorales ya de paso, seguro.
Leon_Bocanegra
#27 lo siento, pero no pienso discutir con un propagandista. Buscate a otro.
pedrario
#28 ¿Discutir? Si te estaba dando la razón, seguro que en nada salen las pruebas de lo que dices, si los de Maduro son conocidos por su transparencia :troll:
Leon_Bocanegra
#30 el día que tú me des la razón , cierro la cuenta y me planteo ir a un psiquiatra.
pedrario
#34 Pues hasta nunca chico, no te preocupes por los que quedamos aquí, que no se va a notar ;)
Enésimo_strike
#25 no sé si es fanatismo, estulticia o simplemente troleo.
Leon_Bocanegra
#29 eso es problema tuyo.
#8 disecain
Uno de ellos estaba en la carcel porque le pilló en medio un problemas de frontera con país vecino, no sé que tiene que ver con política esto...
PijoProgre #18 PijoProgre
Estoy esperando las declaraciones de Podemos y resto de la cheposfera para opinar
1 K 18
vicvic
#18 No creo, eran admiradores /valedores y blanqueadores del régimen Venezonalo y ese tipo de régimen que restringen libertades les hacen mucho tilin.
IkkiFenix #11 IkkiFenix
Ahora solo falta que liberen a los preso políticos españoles
#16 Leon_Bocanegra
Durante su intervención, Jorge Rodríguez agradeció expresamente la labor de mediación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como la del presidente brasileño Lula da Silva y la del Gobierno de Catar. Según el presidente de la Asamblea Nacional, estos actores internacionales han “sumado capacidades” para favorecer un clima de diálogo y convivencia
Enésimo_strike
#16 decir que “es para quedar bien con Trump” no vende. Pero si te quieres creer ese cuento es cosa tuya.
Leon_Bocanegra
#23 no, prefiero creerme lo que diga la derechusma española. Tengo que elegir entre lo que dice el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela o lo que digan los astroturfers de meneame. La elección es bastante obvia.
vicvic #35 vicvic *
Anda, esos presos políticos de los cuales ciertos partidos políticos españoles decían desconocer.. y que casualidad que pase después de la óperacion de EUA. Esta claro que a Maduro habría que haberle dicho antes un "porque no te callas" que hàbilmente le propino el Emérito.
#24 Leon_Bocanegra *
#_18 tb podrías tener opinión propia. Pero supongo que te vale con opinar lo contrario que los de podemos.
ostiayajoder
Jdjdjd
Jdjdjd
Pontecorvo #6 Pontecorvo
Todo gracias a ZP. Gracias, ZP.
Leon_Bocanegra
#6 y a Lula.
Pontecorvo
#12 Yo hablo de forma sarcástica porque me cuesta entender que haya gente con tan pocas luces que lo crea en serio.
3 K 28
Leon_Bocanegra
#13 me suda la polla tu sarcasmo. Si os duele que Zapatero haya mediado en la liberación de estos presos , no me da ninguna pena.
Pontecorvo
#14 Una casualidad que haya mediado justo ahora para liberarlos con esa capacidad persuasiva tan grande que se gasta y no mucho antes.
#42 Jack_Burton
A finales de 2024 y principios de 2025 también se hicieron excarcelaciones. Parece que es una forma de actuar que no está relacionado con Trump.
Sí parece creíble que Zapatero haya mediado por los españoles aunque como digo, estás fechas parecen propicias.
