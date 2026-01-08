Llegan a España los cinco españoles liberados por Venezuela tras semanas de máxima tensión

Los cinco ciudadanos españoles que permanecían detenidos en Venezuela han aterrizado hoy en España. El ministro de Exteriores ha confirmado que ya se encuentran con sus familias, cerrando así un capítulo crítico en plena escalada bélica en la región
A algunos los detuvieron con armas de guerra....
Pero bueno, como los presos politicos de ETA, intuyo.
presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez que agradeció expresamente la labor de mediación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como la del presidente brasileño Lula da Silva y la del Gobierno de Catar. Según el presidente de la Asamblea Nacional, estos actores internacionales han “sumado capacidades” para favorecer un clima de diálogo y convivencia
Cuéntaselo a los miembros del régimen de Maduro, amigos de ZP, que para nada tienen interés en promover personalidades políticas contrarias a EEUU para echarles un cable en horas bajas, palabrita de madurista
Si esta liberación estaba programada hace lo menos 7 años, pero ha dado la casualidad de coincidir con lo de Trump oyes
Mañana te publican los documentos que lo prueban, y las actas electorales ya de paso, seguro.
Sí parece creíble que Zapatero haya mediado por los españoles aunque como digo, estás fechas parecen propicias.