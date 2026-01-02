Llegada récord de migrantes a Reino Unido pone en dificultades a Starmer

Starmer ha endurecido las condiciones para pedir la residencia permanente para refugiados y ha retirado ayudas sociales. Pero nada de esto, visiblemente, ha funcionado. La consecuencia es que todo esto ha lastrado la reputación de su gestión mientras el partido de extrema derecha de Nigel Farage sigue ganando adeptos y ya es el principal partido británico. Las personas que realizan estas travesías son, en casi tres cuartas partes, hombres mayores de 18 años. Sus principales países de origen son Eritrea, Afganistán, Irán, Sudán y Somalia.